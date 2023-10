Anticipazioni Amici 23, terza puntata domenica 8 ottobre: Maria costretta a bloccare la registrazione, allievo lascia lo studio

Il 5 ottobre 2023 si è registrata una nuova puntata di Uomini e donne. Le anticipazioni circolate in rete ci fanno sapere che questa da poco terminata è stata una puntata molto difficile.

Il tutto per via di alcuni problemi tecnici che hanno costretto Maria a bloccare il tutto più volte. Ma non è tutto perchè a quanto pare un allievo ha lasciato improvvisamente la scuola. Infine, non è mancata una forte discussione tra Alessandra Celentano e il giudice ospite.

Anticipazioni Amici puntata registrazione 5 ottobre: Alessandra Celentano sbotta con la Toppi, un allievo lascia lo studio

Secondo quanto riporta Amici News, la registrazione di Amici che andrà in onda domenica 8 ottobre è durata tanto per un problema di connessione. Maria ha dovuto fermare tutto per circa 20 minuti. Questo, per riuscire a riprendere il collegamento con Takagi e Ketra, ospiti a distanza della puntata, in modo adeguato. Oltre loro, hanno preso parte alla puntata anche Annalisa e Virna Toppi, rispettivamente nei ruoli di giudice di canto e giudice di danza. Come detto in precedenza non sono mancati nemmeno i litigi dove protagonista è stata Alessandra Celentano.

L’insegnante di danza classica ha avuto da ridire sul voto troppo alto dato da Virna a l’allievo Dastin. Inoltre, quest’ultimo è stato accolto con una standigovatuion da parte del pubblico presente per dagli suporto dopo quanto accaduto la scorsa settimana. Un dolce m omento è stato dedicato anche a n momento è stato dedicato anche a Kumo. Dopo avergli mostrato un video, il giovane è uscito dallo studio, per poi rientrare poco dopo.

Cosa è successo ancora ad Amici

Le anticipazioni ci fanno sapere ancora che la gara inediti è stata vinta da Petit, con il suo inedito che verrà prodotto da Takagi e Ketra. L’allievo di Zerbi ha battuto Space ed Ezio. Infine, Sarah ha affrontato la sua sfida, è stata eliminata?

Ebbene la giovane cantante ha superato la prova, battendo l’aspirante allieva Alice. Lil Jolie invece è riuscita a concludere la sua esibzione con tanto successo, e anche Annalisa ha ammesso di essersi emozionata