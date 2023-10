GF, scoppia il caso su Alex Schwazer, Signorini la combina grossa: spuntano preferenze e agenzie

Dopo la messa in onda della puntata di ieri del GF è scoppiata la bufera su Alex Schwazer. Tutto è partito dai giorni scorsi, quando l’atleta si è scagliato contro Grecia Colmenares non apprezzando alcuni suoi comportamenti.

Il protagonista ha adoperato un linguaggio un po’ forte nei riguardi della donna, invitandola anche più volte a stare zitta. Durante la puntata si è affrontato questo tema, ma il pubblico non ha affatto gradito alcune uscite di Alfonso Signorini. Vediamo cosa è accaduto.

Ecco il caos scoppiato a causa di Alex Schwazer

L’edizione di quest’anno del Grande Fratello è sicuramente più edulcorata rispetto alle precedenti, e la cosa non sta piacendo molto al pubblico da casa. Prima ci si lamentava del troppo trash, ma adesso sembra essere tutto decisamente piatto. Nel corso della puntata di ieri del GF, però, è accaduto un fatto increscioso che riguarda Alex Schwazer. Alfonso Signorini ha parlato della faccenda ed ha chiesto ad Alex e Grecia di confrontarsi su quanto accaduto.

Molti telespettatori si aspettavano che il conduttore desse luogo ad una bella ramanzina per l’atleta, ma questo non è avvenuto, anzi. Il conduttore ha mantenuto sempre un tono decisamente pacato e, inoltre, ha affrontato il tutto con il sorriso sulle labbra. Il suo modo di fare, volto a sminuire l’irruenza mostrata da Alex durante lo scontro con Grecia, ha indignato non poco il pubblico da casa.

Signorini ha preferenze al GF? Spuntano indiscrezioni scottanti

Quello che si è verificato durante la puntata di ieri del GF in merito ad Alex Schwazer ha sollevato un polverone sul web. In molti hanno accusato Signorini di proteggere alcuni concorrenti a scapito di altri. Pare si stia facendo di tutto per dipingere l’atleta nel modo migliore possibile, ignorando completamente gli scivoloni che ha compiuto in questi giorni. Per contro, poi, pare che ci siano dei concorrenti verso i quali Alfonso non nutrirebbe grande simpatia.

Stando a quanto emerso dall’account Twitter di un insider del Grande Fratello, ovvero, Agent Beast, pare che il conduttore non accolga di buon grado la presenza di Giuseppe Garibaldi nel reality show. Il ragazzo, però, sarebbe riuscito a superare i provini e ad entrare nella casa più spiata d’Italia, poiché alle spalle avrebbe un’agenzia molto forte. Inoltre, Signorini pare abbia una preferenza anche per Massimiliano Varrese. Sarà davvero così?