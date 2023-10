Anticipazioni Terra Amara, spoiler turchi: nuovo agguato contro Fekeli, Demir è un’assassino

Accadranno diverse novità nel corso delle nuove puntate di Terra Amara in onda nelle prossime settimane. Infatit, Demir e Fekeli per la prima volta saranno alleati e solamente per smascherare una persona.

Lo Yaman e il padre di Akkaya faranno di tutto per cercare di capire chi è realmente Fikret e lo capiranno attraverso un agguato. Ma andiamo a vedere insieme tutti i dettagli.

Terra Amara Anticipazioni: Demir spara a Fekeli

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Fikret approfitterà del quarto compleanno del piccolo Adnan per introdursi nelle scuderie di villa Yaman per dare tutto a fuoco. In questo modo continuerà a dare vita alla vendetta ai danni del fratellastro Demir. Quest’ultimo verrà avvisato da Gaffur che a suo volta subito informerà il suo padrone e tutta Cukurova.

Il mattino dopo Demir incontrerà Fekeli, che se la prenderà con lui per aver provocato la nuova rappresaglia di suo nipote, visto che ha fatto affiggere alcuni manifesti in cui la madre Safiye manifestava tutto il suo amore per Adnan. Per questo motivo Demir e Fekeli inizieranno a litigare furiosamente…

Anticipazioni Terra Amara: Fikret cade in trappola

Nelle prossime puntate Demir pretenderà che Fekeli si scusi con lui per le parole usate. Quest’ultimo però continuerà a provocarlo fino al punto di chiedergli di ucciderlo. Lo Yaman fuori controllo, non esiterà a premere il grilletto colpendo in pieno petto Fekeli. Tale scena però verrà notata da molte persone e Demir a questo punto rendendosi conto di ciò che ha fatto scapperà.

I telespettatori di Terra amara però scopriranno che in realtà la lite tra Demir e Fekeli è stata solo di una messa in scena. In realtà i due uomini avevano finto di litigare per far uscire allo scoperto Fikret. Un piano che funzionerà alla perfezione dato che Umit lo avviserà e lui subito correrà alla villa. Qui il ragazzo scoprirà di essere caduto in una trappola.