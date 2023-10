Il Paradiso delle signore spoiler 9 ottobre: Vittorio e Roberto nei guai

Nella puntata di lunedì 9 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che Vittorio e Roberto si troveranno ad avere un confronto molto importante su di una faccenda molto seria che riguarda la contabilità del grande magazzino. Intanto, la clientela maschile comincerà a creare i primi momenti di scompiglio tra le veneri.

Umberto apprezzerà molto lo sforzo fatto da Flora, la quale ha deciso di aiutare Adelaide nell’impresa di ricucire un rapporto con sua figlia. Anche la contessa sarà molto contenta di questo slancio di generosità da parte della donna.

Ecco cosa succederà a Vittorio e Roberto al Paradiso delle signore

Gli spoiler della puntata del 9 ottobre del Paradiso delle signore rivelano che al grande magazzino ci sarà un po’ di tensione. Improvvisamente, infatti, si presenterà un uomo sconosciuto e Delia farà subito in modo di non servirlo. Cosa avrà da nascondere? Salvatore, dal canto suo, ha avuto l’incontro tanto atteso con il fidanzato di Elvira. Il ragazzo, a malincuore, si troverà a fare i conti con una triste realtà, ovvero, non può competere con lui. Questa cosa lo spingerà a rassegnarsi?

Su di un altro versante, poi, vedremo che Vittorio e Roberto si incontreranno. I due riscontreranno delle anomalie nella contabilità del grande magazzino, pertanto, sarà assolutamente necessario riuscire a mettere nuovamente le cose in chiaro. Inutile dire che i due saranno molto nervosi e provati da questo nuovo intoppo che movimenterà le loro giornate.

Spoiler 8 ottobre: Adelaide parte

Per quanto riguarda la vicenda di Adelaide e di sua figlia, nella puntata del 9 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che ci saranno degli importanti risvolti. Marcello, seppur geloso di Umberto, non potrà non apprezzare la generosità mostrata dal commendatore nei riguardi della contessa, ma non solo. Anche Guarnieri rimarrà piacevolmente colpito dal modo di agire di Flora.

Quest’ultima, infatti, ha deciso di mettere da parte tutti i vecchi rancori, ed ha fatto in modo di aiutare la contessa in questo momento così difficile. In particolare, la donna è riuscita a mettersi in contatto con Odile per chiederle di dare una chance ad Adelaide. La contessa di Sant’Erasmo sarà al settimo cielo e non potrà non ringraziare sia Umberto sia la sua compagna. A tal proposito, la donna si preparerà a partire per Ginevra, e la sua lontananza da Milano potrebbe prolungarsi di parecchio.