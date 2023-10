Barbara D’Urso, ennesima doccia gelata: altro che programma Netflix, il progetto non esiste nemmeno

E’ davvero un ano sfortunato per Barbara D’Urso che all’improvviso senza preavviso e senza salutare il proprio pubblico si è vista fuori da Pomeriggio 5 e da Mediaset. Nello stesso tempo, il suo futuro nebuloso continua a tenere banco. Fino a fine dicembre non si muoverà una mosca per quel che riguarda i suoi impegni tv e il motivo è noto a tutti: fino al termine dell’anno è contrattualizzata con Mediaset.

E poi? Nei giorni scorsi si è mormorato che il viaggio a Londra della conduttrice sarebbe stato propedeutico per l’arruolamento in veste di attrice in un programma su Netflix ma a quanto pare di vero non c’è assolutamente nulla. Ma vediamo insieme i dettagli

Ennesima doccia gelata per Barbara D’Urso: non esiste nessun progetto internazionale

A lanciare l’indiscrezione come sempre Dagospia. Giuseppe Candela, firmandosi sul portale fa sapere che di questo progetto top secret su Netflix non esiste nulla, è tutta una fake news. Il giornalista inoltre ha aggiunto che parlando con persone molto vicine alla tv, hanno fatto sapere che il nome di Barbara D’Urso non compare da nessuna parte e che non c’è nesusn progetto internazionale da trasmettere.

Nel frattempo la stessa d’Urso si diverte a mescolare le carte. A più riprese ha dichiarato che “tornerà presto” ma resta da capire ancora quando e dove. Non è da escludere però che potrebbero riservarle un ruolo di secondo piano o solamente delle ospitate. Quel che però bisogna vedere è capire anche se accetterà o meno.

La D’Urso tornerà mai in tv?

Quel che è certo almeno per il momento è che Barbara D’Urso sicuramente tornerà in Italia e a teatro. A breve partirà il suo spettacolo teatrale che ha già numerose date in Italia.

Resta da capire anche se andrà a farsi intervistare a Domenica In da Mara Venier o a Belve da Francesca Fagnani dato che si è parlato spesso di sue possibili ospitate. Certo è non bisogna insegnarle come si agisce comunicativamente. Per ora non ci resta altro che attendere