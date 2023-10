Uomini e donne puntata di oggi venerdì 6 ottobre 2023: Silvio lascia Donatella dopo una notte insieme, scatta il bacio al trono classico

Oggi 6 ottobre 2023 è andata in onda l’ultima puntata settimanale con Uomini e donne. Largo spazio è stato dedicato a Silvio e Donatella, ma anche a Gero e infine al tronista Brando. I primi due hanno avuto un litigio abbastanza forte nello studio.

Gero invece ha deciso di chiudere con Angelica e ha mandato a casa una donna arrivata per lui. Infine, Brando ha baciato Beatriz. Ma vediamo insieme i dettagli

Uomini e donne oggi: Silvio e Donatella discutono in studio

Nello studio di Uomini e Donne, il cavaliere Silvio e la dama del trono over Donatella si sono confrontati, rivelando il motivo della loro tensione. I due hanno spiegato che in settimana si sono sentiti e la terza volta che hanno fatto l’amore è stato un paradiso. A scatenare tutto sembra essere stato l’argomento della convivenza, che Donatella ha deciso di affrontare immediatamente.

Questo argomento, apparentemente, non ha suscitato molto entusiasmo in Silvio, che però ha sottolineato di aver trascorso tre giorni meravigliosi con lei. Alla fine sembrano che entrambi abbiano trovato un punto d’incontro. Gerò invece ha deciso di chiudere con Angelica e alla fine ha mandato a casa anche una corteggiatrice che era arrivata per conoscerlo.

Venerdì 6 ottobre: Brando bacia Beatriz e scatena la gelosia dell’altra sua corteggiatrice

Ma i colpi di scena non sono finiti qui perchè largo spazio è stato dedicato anche Brando. Il tronista di Uomini e Donne infatti è uscito in esterna con Beatrice, la corteggiatrice italo brasiliana che sta facendo molto discutere i telespettatori di Canale 5. In questo frangente, Brando e la giovane si sono scambiati il loro primo bacio.

Un bacio che ha scatenato la reazione dell’altra sua corteggiatrice, sicuramente molto esagerata.. Infine a non prendere bene l’atteggiamento di Beatriz nemmeno Crhristian che sembra davvero molto interessato alla ragazza. Come finirà? Non ci resta altro che attendere la prossima puntata