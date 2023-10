Il Paradiso delle signore trama 10 ottobre: clamorosa decisione su villa Guarnieri, Delia fa confessione

Nel corso della puntata del 10 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che Delia si confiderà con alcune sue colleghe e farà una confessione davvero inaspettata. Maria, dal canto suo, riceverà una brutta notizia che riguarda Vito.

Adelaide, nel frattempo, comunicherà a Marcello la decisione che ha preso in merito al suo prossimo futuro. Barbieri resterà molto turbato. Successivamente, poi, vedremo che la contessa prenderà una drastica decisione che riguarda villa Guarnieri, in cui c’entra anche Flora.

La confessione di Delia al Paradiso delle signore

La trama della puntata del 10 ottobre del Paradiso delle signore rivela che Delia apparirà molto turbata dopo l’incontro che ha avuto al grande magazzino. Nella scorsa puntata un uomo si è presentato nel negozio e la donna ha fatto di tutto per non servirlo. Successivamente, poi, si troverà a parlare con Clara e le confesserà una cosa. Nello specifico, la giovane ammetterà di conoscere bene la persona che è entrata al grande magazzino. Durante questa fase di confessione, poi, la protagonista racconterà anche che cosa sia accaduto tra loro.

Su di un altro versante, poi, vedremo che Vittorio confesserà a Maria che il ritorno di Vito a Milano non avverrà in tempi molto brevi. In merito a Salvatore, invece, il giovane vedremo che si concentrerà molto sul suo lavoro. A tal proposito apprenderà che Matteo, che da poco è arrivato a Milano, è alla ricerca di un impiego. Amato, allora, avrà subito un’illuminazione e non esiterà a raccontarla a Marcello.

Adelaide e Flora spiazzano nella puntata del 10 ottobre

Nel corso della puntata del 10 ottobre del Paradiso delle signore, poi vedremo che tra Adelaide e Marcello ci sarà un po’ di tensione. La contessa deciderà di aprirsi con Barbieri e di raccontargli quelli che sono i suoi progetti futuri.. A tal proposito, la donna gli dirà di avere necessitare di trasferirsi a Ginevra per un bel po’ di tempo. Questa notizia, ovviamente, turberà non poco il ragazzo, che rimarrà molto male all’idea di non vedere la sua amata per parecchio tempo.

Intanto, Adelaide si troverà a prendere anche un’altra importante decisione. In particolare, vedremo che tra la contessa e Flora ci sarà un epilogo del tutto inaspettato. Le due donne che sono state rivali per tanto tempo, si troveranno a vivere un momento decisamente inaspettato. Questo, dunque, spingerà Adelaide a prendere una clamorosa decisione che riguarda Villa Guarnieri.