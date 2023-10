Anticipazioni Terra Amara, spoiler dal 10 al 20 ottobre 2023: Zuleja nuova padrona di Cukurova, Behice trova il denaro di Yilmaz

Continua con grande successo la messa in onda pomeridiana di Terra Amara. Nel corso dei prossimi episodi che vanno al 20 ottobre, come ci fanno sapere gli spoiler largo spazio sarà dedicato a Zuleja. La giovane Altun dopo aver visto morire sia Yilmaz che la signora Hunkar ha deciso di predere in mano le redini della sua vita e darsi una seconda possibilità.

Infatti gli spoiler ci fanno sapere che grazie alle sue azioni diventerà lei la regina di Cukurova prendendo il posto della suocera. Ma non solo, al centro della trama troveremo ancora Behice disposta a tutto per accaparrarsi l’eredità di Yilmaz.

Terra Amara anticipazioni: Zuleja la nuova padrona di Cukurova

Saranno 10 giorni ricchi di colpi di scena quelli che ci attendono nelle prossime settimane. Zuleja come detto in precedenza ha deciso di dare memoria alla morte di Hunkar organizzando un asta benefica in suo onore. Ma non è tutto, perchè la Altun deciderà anche di continuare a far sposare tutte le coppie del paese nella tenuta proprio come faceva la madre di Demir.

Intanto, proprio tra le cose di Hunkar trova una lettera nascosta da parte de defunto suocero: dalle parole scritte si capisce che Adnan aveva un’amante e anche un figlio!” Per ora preferisce tacere ma confidandosi con Fekeli escogitano entrambi un piano per capire chi è realmente il figlio dell’uomo. Al centro della trama troveremo anche Demir che sembra piano piano provare un particolare interesse per Umit: la dottoressa diventerà la sua amante!

Spoiler al 20 ottobre 2023: Behice trova il denaro di Yilmaz

Behice continua a cercare l’eredità di Yilmaz e viene a sapere della valigia trovata nel terreno, e dà di matto dicendo che quei soldi sono sicuramente dell’ex meccanico. Di conseguenza spettano di diritto a lei e a Mujgan. Behice però viene fermata in quanto il denaro, essendo di proprietà ignota, è ormai dello Stato o al massimo di Zuleyha che ha donato il terreno.

Quest’ultima sembra valutare la possibilità di reclamare il denaro per darlo a Mujgan, affinché lo usi per Kerem Ali. La Altun, in seguito, scopre che Mujgan darebbe subito il denaro alla zia Behice perché trovi un altro appartamento, nello stesso tempo manda via anche Gulten e Cetin. Infine, Ali Rahmet promette che scoprirà chi è stato ad assassinare la signora Hunkar e sembra anche lui avvicinarsi molto alla vera soluzione del caso.