Jane Alexander torna davvero al Grande Fratello? Le sue parole dopo la puntata

Durante la messa in onda di ieri del Grande Fratello c’è stato un blocco dedicato allo scontro tra Jane Alexander e Beatrice Luzzi. Le due attrici si sono scontrate a causa di alcune dichiarazioni fatte dall’attuale concorrente del GF.

Nello specifico, Beatrice ha accusato Jane di averle sottratto il ruolo della contessa Lucrezia Van Neker nella fiction Mediaset Elisa di Rivombrosa. Il momento cult della serata, però, è avvenuto quando Alfonso Signorini ha chiesto alla Alexander se volesse diventare concorrente di questo GF. Cosa risponderà l’attrice?

Lo scontro tra Beatrice Luzzi e Jane Alexander

Dopo la puntata di ieri del Grande Fratello si è paventata l’ipotesi di vedere Jane Alexande nuovamente nella casa più spiata d’Italia. L’attrice ha avuto un confronto molto acceso con Beatrice Luzzi, durante il quale l’ha accusata di averle dato della poco di buono. La concorrente del GF, infatti, ha dichiarato che Jane le avesse sottratto in malo modo il ruolo nella fiction Mediaset. Jane. allora, ci ha tenuto a rinfacciare alla sua interlocutrice di aver semplicemente “perso”, in quanto gli autori avessero optato per lei.

Beatrice, allora, si è difesa provocando la Alexander e dicendole che, forse, lei non era molto adatta a quel ruolo, sta di fatto che fosse stata anche doppiata. Questo attacco di Bea ha generato un grande clamore sia dentro sia fuori dalla casa. Una volta terminato il dibattito, poi, Alfonso Signorini ha chiesto all’ospite di andare in confessionale. In tale occasione, il conduttore le ha chiesto se volesse diventare concorrente del reality show. Jane è rimasta spiazzata ed ha chiesto un po’ di tempo per riflettere.

Jane entra al Grande Fratello? Le due parole

Una volta uscita dalla casa del Grande Fratello, però, Jane Alexander ha rilasciato una piccola intervista agli autori del reality show. In tale occasione, ha voluto ringraziare tutte le persone che l’hanno supportata e seguita durante questo blocco, e anche durante la sua partecipazione al programma nel 2018. Successivamente, poi, ha fatto una confessione molto interessante.

Nel dettaglio, Jane ha detto che, probabilmente, dovrà ringraziare anche coloro i quali la seguiranno in questa edizione, in quanto potrebbe entrare nella casa. Dopo aver detto questa cosa, la Alexander ha precisato di essere molto confusa, ma presto arriverà ad una conclusione. Intanto, il popolo del web è convinto che la donna accetti la proposta di Signorini e, in tal caso, ce ne saranno da vedere delle belle in casa.