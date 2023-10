Terra Amara anticipazioni, nuovo cambio programmazione: il sabato si triplica, addio alla puntata domenicale

Cambio programmazione per Terra Amara nelle giornate del 14 e 15 ottobre 2023. L’appuntamento con la soap opera turca che continua ad appassionare gli spettatori di Canale 5 subirà delle modifiche e al momento verrà sospesa la domenica.

Gli appassionati infatti dovranno fare a meno dell’appuntamento domenicale di due ore, previsto fino a qualche settimana dalle 14:30 alle 16:30, mentre sabato pomeriggio ci sarà spazio per la messa in onda di tre episodi inediti.

Cambio programmazione Terra Amara, il sabato si triplica

Per quanto riguarda i prossimi appuntamento con Terra amara, la programmazione prevede che anche questa settimana la soap andrà in onda con un’unica puntata extra-large che sarà trasmessa sabato 14 ottobre. A partire dalle 14:10 circa, andranno in onda ben tre episodi inediti che terranno incollati al teleschermo i fan per quasi tre ore consecutive. Domenica 15 ottobre, invece, non è prevista la messa in onda.

Al suo posto invece vedremo Amici 2023, che è tornato come di consueto con il suo appuntamento fisso. Il talent di Maria verrà trasmesso la domenica almeno fino a dicembre. Dopodichè non si esclude che Mediaset possa puntare nuovamente sulle puntate speciali della soap opera. Terra Amara si conferma campione di ascolti nel daytime domenicale, così da tener testa agli ascolti di Domenica In condotto da Mara Venier.

Anticipazioni Terra Amara: Zuleja si concede a Demir

Le anticipazioni d Terra Amara ci fanno sapere che per Zuleja sono in arrivo grandi novità. La donna con la morte di Yilmaz ha capito che l’unico uomo che può starle accanto è Demir e deciderà di concedergli una seconda chance.

Nello specifico seppur con grande fatica, i due rimetteranno insieme i cocci del loro matrimonio, pronti a viversi questo ritorno di fiamma alla luce del sole. La Altun addirittura si lascerà andare ad una notte di passione accanto a suo marito, senza sapere però che lo Yaman la sta tradendo con Umit.