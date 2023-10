Belen Rodriguez pazza di Elio, convivenza a Brescia ma senza figli: le ultime novità

Ormai come è noto a tutti tra Belen e Stefano è finita ancora una volta. L’ex coppia si è detta addio e a confermarlo è stato anche lo stesso ex ballerino poche settimane fa a Belve.

Quello che è accaduto nel dettaglio tra i due non è ancora stato svelato ma quel che sembra certo è che entrambi ora hanno preso strade diverse. Stefano è fidanzato con una giovane ragazza dall’identità ancora misteriosa, mentre Belen ormai è uscita allo scoperto assieme ad Elio. Ma come procede tra i due?

Nuova vita per Belen Rodriguez: lasciata Milano da circa un mese

Stando ad alcuni rumors, Belen e Elio starebbero ancora assieme. I due sono pazzi l’uno per l’altro e dopo le foto scoop postate da Chi ecco che qualcuno molto vicino a loro ha svelato l’ennesima bomba. A riportare la news Deianera Marzano che ha fatto sapere come procede la storia della coppia. La Rodriguez, avrebbe lasciato Milano per trasferirsi a Brescia dal ricco imprenditore.

La modella si sarebbe “accasata” dal suo nuovo compagno da circa un mese ma per adesso senza i suoi figli. Santiago e Lune Marie sarebbero rimasti a Milano assieme ai nonni. I due bambini però la domenica vanno dalla loro madre e spesso con loro ci sono anche Cecilia e Ignazio. “Insomma fanno le domeniche in famiglia ma a casa di Elio, conclude la blogger

Chi è Elio Lorenzoni nuova fiamma della shoe girl argentina

Che Elio Lorenzoni sia la nuova fiamma di Belen Rodriguez non sembra quindi essere solo una supposizione. Il giovane è un imprenditore di Bergamo, proveniente da un paesino in provincia di Brescia. Sempre secondo la fonte, la famiglia avrebbe in gestione un negozio Piaggio e un albergo nel paesino bresciano d’origine.

Lorenzoni ha completato la sua formazione in Economia e amministrazione aziendale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e avrebbe una passione per il golf e le E-bike e altri mezzi. Anche grazie alle sue passioni, oggi avrebbe una partecipazione nella Lorenzmotors e sarebbe gestore di Lorenzoni Srl, aziende che si concentrano su motori, accessori e componenti a livello globale. Secobndo una stima guadagnerebbe circa 11 milioni di fatturato e 190 mila euro di utile .