Oroscopo 12 ottobre 2023: Ariete impazienti, nuovi amori per Bilancia

Le previsioni dell’oroscopo del 12 ottobre vedono gli Scorpione un po’ intransigenti. I Gemelli, invece, sono in netta ripresa.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Siete piuttosto impazienti, forse ci sono delle faccende in sospeso che vi stanno dando qualche preoccupazione. La cosa importante, però, è riuscire ad affrontare con estrema calma e lucidità le situazioni che vi capiteranno.

Toro. Le previsioni dell’oroscopo del 12 settembre vi invitano ad essere un po’ più reattivi nei rapporti interpersonali. Ci sono alcune faccende che sarebbe il caso di gestire con cautela e, soprattutto, al più presto.

Gemelli. Giornata molto interessante per quanto riguarda i nuovi incontri. Siete molto più socievoli e cordiali dei giorni scorsi, quindi, cercate di approfittare di questo momento per intraprendere nuove conoscenze.

Cancro. Le stelle vi invitano ad essere un po’ più determinati. Siete persone che sanno il fatto loro, tuttavia, anche voi avete dei momenti di cedimento e di insicurezza come tutti, non fatene una tragedia.

Leone. In amore è importante essere onesti. Se ci sono delle cose che non vi stanno bene, forse è il caso di parlarne apertamente. Usando un pizzico di diplomazia, vedrete che risolverete ogni tipo di faccenda.

Vergine. Particolarmente in questo periodo sentite il bisogno di avere vicine le persone care. Cercate di non trarre subito a conclusioni affrettate quando vi trovate dinanzi una persona o una situazione nuova.

Previsioni 12 ottobre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Oggi vi sentite poco inclini ad intavolare discussioni e a prendere decisioni. Quando vi trovate in questa fase della vostra vita, forse è il caso di lasciar perdere tutto per un po’ e concentrarvi su voi stessi. Ma riprendetevi al più presto, perché, ci sono nuovi amori in vista.

Scorpione. Secondo l’oroscopo del 12 ottobre, i nati sotto questo segno sono un po’ intransigenti. Di solito ragionate molto con la vostra testa e, difficilmente, vi fate condizionare da quello che pensano gli altri.

Sagittario. Spesso avvertite il bisogno di affidarvi ad un’altra persona per prendere delle decisioni importanti. Ricordate, però, che è sempre necessario agire pensando con la propria testa.

Capricorno. Se avete preso una decisione, ma poi vi siete pentiti, cercate di fare in modo di rimediare. Non abbiate paura di chiedere scusa e di ammettere i vostri errori di valutazione. Questo è un segno di maturità.

Acquario. Ci sono delle questioni lavorative che vi stanno dando molto da pensare. Dal punto di vista sentimentale è necessario essere chiari e onesti. Se siete single, questo è il momento di aprirsi a nuovi orizzonti.

Pesci. L’emotività la farà da padrona specie in questa giornata. Soprattutto in mattinata potreste risentirne un po’ dell’influsso di Venere. Tuttavia, verso il pomeriggio ci sarà un miglioramento.