GF VIP 4, nomination a sorpresa. Chi sono i più votati?

Si scalda l’atmosfera nella casa del GF VIP 4 dove, ieri sera, si sono svolte delle nomination a sorpresa. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno per i partecipanti che, con un comunicato ufficiale sono stati informati di dover procedere con le nomination.

In particolare, i concorrenti sarebbero stati suddivisi in due gruppi, gli uomini e le donne. Queste ultime avrebbero votato subito, gli uomini nella giornata di oggi. Ma non è tutto: per alcuni sarebbe stata prevista la nomination palese, per altri no. A deciderlo sarebbe stata la sorte. Com’è andata? Scopriamolo insieme!

GF VIP 4, le nomination a sorpresa delle donne

Le nomination delle donne iniziano con il sorteggio delle buste per definire chi, tra loro, avrebbe dovuto fare la nomination palese. Sono tre le donne che dovranno nominare palesemente uno dei propri compagni d’avventura.

Si tratta di Rita Rusic, Adriana Volpe e Antonella Elia. I voti delle tre donne andranno, rispettivamente, a Patrick Ray Pugliese, Aristide Malnati e Fernanda Lessa. Le altre concorrenti hanno votato in confessionale per cui, pur conoscendo alla fine la lista dei più nominati, il loro voto è segreto.

Con lo stesso principio, nella giornata di oggi, hanno votato gli uomini. Ad effettuare le nomination palesi sono stati in quattro: Pago, Andrea Denver, Andrea Montovoli e Paolo Ciavarro. In questo caso, i voti sono andati, rispettivamente, a Andrea Denver, Patrick Ray Pugliese, novamente Denver e Ivan Gonzales.

Chi sono i più votati nelle nomination a sorpresa

Le votazioni sono state fatte su cartoncini a forma di maglietta e sono state poi appese in soggiorno. Le nomination palesi contengono il nome del nominato, la motivazione e il nome di chi ha effettuato la nomination. Le nomination segrete, invece, contengono solo il nome del nominato e la motivazione.

È già possibile, dunque, indicare quelli che sono stati i concorrenti più votati in queste nomination a sorpresa.

La più votata in assoluto è Fernanda Lessa con quattro voti totali;

Rita Rusic, Antonella Elia, Andrea Denver, Patrick Ray Pugliese hanno due nomination ciascuno;

Carlotta, Adriana, Barbara Alberti, Ivan, Antonio Zequila e Aristide Malnati, invece, raccolgono una nomination ciascuno.

Interessanti anche le motivazioni date da ciascuno per la propria nomination. Ad esempio, Paolo Ciavarro ha nominato Ivan Gonzales perché non hanno punti in comune, Pago nomina Andrea Denver perché non si fida ancora di lui. Antonella Elia è stata nominata perché non c’è posto per lei nel cuore di chi l’ha nominata (immaginiamo bene chi possa essere) mentre Adriana Volpe ha ricevuto una votazione perché qualcuno, non si sa chi, nella casa del GF VIP 4, la reputa troppo stratega.

Quali saranno le conseguenze reali di queste nomination a sorpresa? Ne sapremo di più durante la diretta di questa sera.