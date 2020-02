Gerardina Trovato riparte da zero grazie a Barbara D’Urso

Gerardina Trovato è stata, indubbiamente, una delle icone della musica italiana. La cantante debuttò nel 1993 con l’album “Gerardina Trovato” che contiene il brano che l’ha lanciata al Festival di Sanremo di quell’anno, “Ma non ho più la mia città”.

Da quel momento per la cantautrice siciliana si aprono le porte del successo. Oggi, però, la donna si trova in una condizione di povertà estrema, teme che la facciano interdire e vive solo con i soldi della Caritas. Una bella notizia, però, le viene data a Domenica Live da Barbara D’Urso.

Gerardina Trovato, il racconto che commuove tutti

Da diversi mesi, ormai, Gerardina Trovato dichiara apertamente la sua condizione di estrema povertà. E lo ha fatto, l’ultima volta, da Barbara D’Urso commuovendo, con la sua storia, tutto il pubblico.

Un ringraziamento pubblico è andato, da parte della Trovato, all’amica Caterina Caselli che per mesi e mesi si è sobbarcata tutte le sue spese pagando persino i debiti. La cantante deve dei soldi alla farmacia (dove le danno i farmaci a credito) e alla parrucchiera. Tutti, insomma, hanno un credito nei suoi confronti.

Gerardina Trovato prosegue dicendo di temere che la interdiscano. La madre, infatti, l’avrebbe denunciata per aver sperperato tutti i suoi beni non pensando al suo futuro solo per fare la bella vita e acquistare della droga. “Io non mi sono mai drogata in vita mia” ha tenuto a ribadire la cantante.

La madre le passa circa 300 euro all’anno, definiti comunque troppo pochi, e l’ex compagno Alessandro Casadei ha recentemente dichiarato di aiutarla. Tutto ciò, comunque, non basta e con gli 80 euro della Caritas non si riesce proprio a vivere.

La proposta di Barbara D’Urso

Al termine del racconto è proprio Barbara D’Urso a riservare la sorpresa più bella a Gerardina Trovato. Un suo amico che produce video musicali ed ha uno studio di registrazione si sarebbe offerto di produrre gratuitamente il videoclip musicale della Trovato. Un modo per ripartire da zero grazie proprio alla D’Urso che, all’interno del mondo televisivo italiano, è stata l’unica persona a dare concretamente una mano alla cantante siciliana. Speriamo che sia l’inizio della rinascita!