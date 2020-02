Grande Fratello Vip: la decisione della produzione su Antonio Zequila, web indignato

Il web aveva lanciato un hashtag per la squalifica di Antonio Zequila, ma la decisione della produzione e di Alfonso Signorini ha indignato la rete. Ecco che cosa è successo

Grande Fratello Vip: nessuna squalifica per Antonio Zequila

Vi avevamo raccontato che cosa stava succedendo nei giorni scorsi nel web. A seguito delle continue espressioni forti e fuori luogo di Antonio Zequila nei confronti di Patrick Ray Pugliese il web ha lanciato l’hashtag #zequilafuori.

Gli utenti non hanno accettato questo tipo di comportamento parlando di bullismo e della necessità di prendere provvedimenti per dare un buon esempio. In fondo, anche Salvo Veneziano era stato immediatamente squalificato dopo frasi del genere nei confronti di Elisa De Panicis.

Invece, in puntata, Alfonso Signorini ha risolto la questione in un modo totalmente inaspettato. Il conduttore ha fatto la premessa di essere sempre attento all’opinione del pubblico, però poi ha interpellato Antonio Zequila e Patrick Ray Pugliese facendo vedere loro un filmato divertente sulle espressioni dette dall’attore nei confronti dell’ex gieffino. Alfonso ha poi chiesto ad entrambi se erano tranquilli su questo argomento e a risposta affermativa l’argomento è stato chiuso.

L’indignazione del web

Ovviamente nel web c’è stata una reazione forte a questo tipo di comportamento. Come è possibile che dopo giorni e giorni di polemiche, di hashtag, la produzione decida di scherzare sulla vicenda?

Antonio Zequila non ha usato un linguaggio consono dicendo spesso a Patrick di essere “un ippopotamo”, “una palla di lardo”, “una m***”, che bisognava appenderlo al palo e usarlo per lanciargli contro i dardi e fare un gioco a punti. In altre occasioni per molto meno altri concorrenti sono stati redarguiti o squalificati.

Questa edizione del Grande Fratello Vip, seppur quella con i veri vip, non sta convincendo molto il pubblico. Quest’ultimo è ancora contrariato per l’ingresso in Casa di Serena Enardu. Settimane fa c’era stato un televoto per far entrare l’ex tronista nel reality e il pubblico ha deciso per il no. La produzione non ha tenuto conto dell’opinione dei telespettatori e ha fatto entrare ugualmente Serena come una nuova concorrente.

Alfonso Signorini darà una spiegazione per queste vicende molto discutibili? Voi state seguendo questa edizione del Grande Fratello Vip? Che cosa ne pensate?