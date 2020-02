Un posto al sole, spoiler 12 febbraio 2020: Clara ridotta in uno stato di prostrazione

Le anticipazioni di Un posto al sole della puntata in onda mercoledì 12 febbraio 2020 rivelano una serie di clamorosi colpi di scena. Sarà consumata una vendetta e a pagarne le conseguenze sarà Alberto Palladini.

Clara sarà ridotta ancora una volta in uno stato di prostrazione. Nicotera si immetterà sulle tracce di un pericoloso boss della camorra. L’attenzione, infine, si concentrerà anche su Patrizio e Vittorio.

Nell’appuntamento di martedì di Un posto al sole, abbiamo visto Patrizio e Vittorio prendere una strampalata decisione. Nel dettaglio, stanchi di vivere con i genitori, i due ragazzi hanno deciso di intraprendere una convivenza.

Durante la puntata di mercoledì i padri dei due ragazzi non saranno del tutto convinti di questa scelta e cercheranno di correre ai ripari per limitare i danni. Convinti che la convivenza dei loro figli sia una pessima idea, Raffaele cercherà allora di convincere il cognato a scambiare la sua cantina con quella della famiglia Del Bue. Ma che intenzioni avrà?

Ridotta ancora una volta in uno stato di terribile prostrazione, la povera Clara sarà a dir poco disperata. Quando la madre apprenderà dell’accaduto deciderà di rompere ogni indugio e di vendicarsi.

Nunzia, per tale ragione contatterà una sua vecchia conoscenza. Ed ecco che in seguito Alberto Palladini sarà aggredito pesantemente e rischierà di lasciarci la pelle. Dopo la disavventura, l’uomo comprenderà di essersi invischiato in una pericolosa situazione. Come ne verrà fuori?

Nella puntata che andremo a vedere mercoledì sera su Rai 3 al solito orario, si parlerà anche di Nicotera. Quest’ultimo ha fatto ritorno a Napoli per indagare su un certo clan della camorra. Ebbene, il marito di Viola, sarà sulle tracce di un pericolosissimo e a dir poco violento boss.

Nella prossima settimana vedremo Alberto prendere una decisione inaspettata ovvero di tornare a vivere a Palazzo Palladini. Il suo ritorno non sarà apprezzato dai vicini, ciononostante, Alberto accetterà di sottostare alle regole condominiali. Arriverà una svolta per la coppia Arianna e Andrea. I due avranno un lieto fine in quanto l’adozione sembrerà andare a buon fine.