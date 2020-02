Kate Middleton, quarto figlio in arrivo? Ecco gli indizi

Kate Middleton, moglie del Principe William e Duchessa di Cambridge, è stata recentemente ospite della TV britannica.

Durante la partecipazione a Happy Mum, Happy Baby, la Duchessa ha parlato del suo essere mamma ed in particolare ha focalizzato la sua attenzione sulla tecnica utilizzata per il parto, l’hypnobirthing. La scelta dell’argomento ha rafforzato i dubbi: quarto figlio in arrivo per la royal family?

Kate Middleton, ecco perché ha scelto l’hypnobirthing

Come avviene a tutte le donne che affrontano per la prima volta, e non solo, l’esperienza del parto, Kate Middleton temeva non poco i dolori cui sarebbe andata incontro durante questa delicatissima fase. E proprio con l’obiettivo di alleviare i dolori del parto e del travaglio la Duchessa di Cambridge ha deciso di optare per l’hypnobirthing. Un’esperienza positiva dal momento che la donna ha persino dichiarato che partorire le è piaciuto moltissimo.

La stessa tecnica utilizzata nel 2013 per la preparazione alla nascita di George, è stata utilizzata anche per le due successive gravidanze. Sia Charlotte nel 2015 che Louis nel 2018 sono nati con l’hypnobirthing. E di certo varrà lo stesso anche per le future gravidanze della coppia. Che la donna sia già incinta di un quarto figlio? O si tratta solo di un progetto da realizzare? Si attendono conferme ufficiali ad una notizia che, lo ricordiamo, circola già da mesi.

L’Hypnobirthing, come funziona

L’Hypnobirthing è una tecnica relativamente nuova che consente alle future mamme di prepararsi al parto e al travaglio nella maniera migliore. I dolori verrebbero annullati in maniera quasi totale, come confermato da Kate Middleton, senza il bisogno di utilizzare alcun farmaco o anestetico. Si tratta di una specie di auto-ipnosi con cui le future mamme superano i dolori delle contrazioni, si rilassano e possono godersi appieno le gioie del parto.

E la scienza lo conferma: un’esperienza positiva nel partorire il proprio bambino è un incentivo a nuove gravidanza ed un incredibile vantaggio sia sul piano fisico che psicologico. Tutto ciò al punto che, negli USA, è una tecnica scelta dal 9,5% delle donne vicine al parto. E i benefici vanno ad interessare la futura mamma ed anche il neonato.