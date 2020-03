Un posto al sole, spoiler 18 marzo 2020: Niko fa una scoperta su Susanna

Torna con un nuovo ed avvincente appuntamento Un posto al sole e, stando agli spoiler di mercoledì 18 marzo, ne vedremo delle belle. Nel dettaglio sarà trasmessa la puntata numero 5463. Alex avrà un bel daffare in casa sua dato che tra Carla e Rosaria non scorre buon sangue. Riuscirà a riportare il sereno tra le due? Intanto Niko si ritroverà dinanzi ad una scioccante scoperta che riguarderà Susanna.

Anticipazioni Un posto al sole, puntata del 18 marzo

Entrambe invitate alle nozze, Carla e Rosaria desteranno molte preoccupazioni in Alex. La ragazza si ritroverà a cercare di sistemare la difficile situazione che aleggia tra le mura di casa. Tentando il tutto per tutto, Alex metterà i suoi genitori l’uno di fronte all’altro nella vana speranza di farle riappacificare. A quanto pare, però, il gesto andrà a buon fine dato che ci sarà una sorta di tregua.

Filippo e Serena, dopo aver firmato la separazione consensuale, cercheranno di voltare pagina e di scrollarsi la difficile esperienza matrimoniale di dosso. La Cirillo si conforterà tra le braccia di Leonardo mentre il figlio di Roberto Ferri si avvicinerà moltissimo alla new entry Cristiana.

Nella puntata di mercoledì della celebre soap opera partenopea ‘Un posto al sole’ in onda su Rai 3 al solito orario, vedremo Niko fare una certa scoperta sulla sua amata e futura moglie. Nello specifico, il ragazzo apprenderà che Susanna si è iscritta ad un concorso in Magistratura a sua insaputa. Come reagirà Niko?

Spoiler Un posto al sole: Torna Otello

Prossimamente in UPAS vedremo Alberto cercare di affrancarsi dalla morsa del pericoloso boss Tregara. Viola ed Eugenio si ritroveranno a discutere ancora una volta amaramente ma l’uomo si ritroverà ingarbugliato in una scottante situazione che rischierà di mettere in serio pericolo tutta la sua famiglia.

Filippo, invece, porterà avanti la sua frequentazione con Cristiana, la donna che ha assunto come skipper. Ma il figlio di Roberto si ritroverà nuovamente a dover discutere con l’ormai ex moglie a causa della babysitter per la piccola Irene. Spazio anche a Otello il quale tornerà a Palazzo Palladini mettendo a soqquadro l’intero edificio con la sua esuberante presenza.