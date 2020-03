Antonio Zequila asfaltato da Sossio “Meglio slippino che er mutanda…” (Video)

Più galli in un pollaio, si sa, non possono convivere bene. È un po’ quanto sta succedendo all’interno della casa del Grande Fratello VIP. Dopo l’ingresso di Sossio Aruta in casa, infatti, Antonio Zequila pare aver accusato il colpo.

E le cose sono peggiorate ancor di più quando Sossio è stato scelto come primo finalista di quest’edizione del GF. Il contrasto si è vivacizzato ieri in diretta quando proprio Antonio è stato asfaltato da Sossio con una battuta che rimarrà memorabile negli annali del programma. Vediamo cos’è accaduto.

Antonio Zequila accusato di bullismo

Sono abbastanza pesanti le accuse che piovono, da più parti, su Antonio Zequila. Sossio, infatti, ritiene di essere vittima di bullismo da parte di Zequila il cui atteggiamento è proprio intollerabile. Ad esacerbare gli animi è un confessionale di quest’ultimo che non è andato proprio giù all’ex partecipante di Uomini e Donne che è andato su tutte le furie.

“Cosa c’entrava ieri dire ‘parla italiano’ se ieri stavo parlando italiano. Poi da quale pulpito viene la predica che ti conoscono tutti per quello che hai fatto in tv”. Il riferimento è chiaramente alla lite con Pappalardo di tanti anni fa. Anche Paola di Benedetto si è schierata con Sossio dato che è impossibile che un concorrente dica, ogni giorno ad un altro, che è un ignorante. Persino Patrick dà a Zequila dello sbruffone.

Meglio slippino che er mutanda

Sossio e Antonio Zequila non si prendono proprio. Sossio ha confessato, in puntata, che credeva che Antonio potesse essere un suo amico e di essere rimasto deluso dal suo atteggiamento. “Far credere tutti i giorni che una persona è scema non è affatto bello” ha detto.

L’abito non fa il monaco secondo Sossio. Battuta alla quale Zequila risponde prontamente “Lo fa lo slippino l’abito” adducendo al fatto che Sossio ama stare in slippino la maggior parte della giornata. A questo punto parte la battuta di Sossio “Meglio slippino che er mutanda”. Sarebbe stato curioso vedere la reazione del pubblico in studio, se ci fosse stato. Una battuta che rimarrà nella storia del GF, questo è certo. (Clicca qui per il video)