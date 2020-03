Marica Pellegrinelli torna a corteggiare Eros Ramazzotti?

Il rapporto tra Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti è rimasto buono sin dalla fine del matrimonio. I due, legati da dieci anni d’amore, hanno divorziato da un po’ di tempo mantenendosi in buoni rapporti proprio per il bene dei due figli avuti durante il loro legame. Dopo la separazione, la Pellegrinelli aveva intrecciato una love story con Charley Vezza con cui, però, adesso è tutto finito.

Eros Ramazzotti, invece, è rimasto single più a lungo lasciandosi andare ad un nuovo amore solo ultimamente. La sua nuova fiamma è Roberta Morise.

Marica Pellegrinelli, dal divorzio al riavvicinamento all’ex

Marica Pellegrinelli, in base ad alcuni comportamenti sui social, starebbe ripensando all’ex marito Eros Ramazzotti. Dopo l’addio a Vezza, infatti, la modella è tornata single e sembra guardare con molta nostalgia i tempi felici con il cantante romano. E questa sensazione è ancor più forte dal momento in cui la storia di Eros Ramazzotti con Roberta Morise è diventata ufficiale.

Un amore, quello con la conduttrice calabrese, che appare sin dagli inizi molto forte. In base a quanto dichiarato, il cantante l’avrebbe vista a I Fatti Vostri e, rimasto folgorato dalla sua bellezza, avrebbe deciso di conoscerla. Conoscenza che è andata bene dal momento che tra i due è scoppiato un grande amore. Che sia per gelosia o perché in fondo al cuore c’è ancora amore per l’ex marito, la Pellegrinelli ha fatto un passo indietro e ha deciso di tentare, in base a quanto visto, un riavvicinamento.

I gesti su Instagram

La nuova relazione di Eros Ramazzotti con Roberta Morise sarebbe, dunque, la scintilla che ha fatto scoppiare in Marica Pellegrinelli la voglia di tornare a riconquistare l’ex marito. A confermare l’intenzione di un riavvicinamento sarebbero alcuni gesti che la donna ha fatto su Instagram e che non sono passati inosservati ai fans della coppia.

Nessuna conferma ufficiale esiste in merito alle intenzioni dell’ex moglie del cantante. Diversi, però, sono i followers che hanno attribuito a vari like sul profilo di Ramazzotti da parte della Pellegrinelli un’intenzione di riavvicinamento. Per alcuni l’amore con la Morise potrebbe risentire di questi tentativi. Chi avrà ragione?