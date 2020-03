‘Un posto al sole’ spoiler 1 aprile 2020, Leonardo se ne va e chiede a Serena di seguirlo

Martedì 1 aprile è attesa una nuova ed entusiasmante puntata di Un posto al sole e gli spoiler in merito si presentano ricchi di suspense. Dopo aver acceso un’indagine sul clan Tregara, la vita del Magistrato Nicotera si ritrova sul bordo di un precipizio.

Nel suddetto appuntamento, però, si parlerà di Serena la quale sarà messa di fronte ad un bivio che potrebbe cambiarle la vita in maniera del tutto radicale. L’atmosfera della nota soap opera Made in Italy si alleggerirà con le vicende di Guido e Mariella, ormai prossimi al matrimonio. Scopriamo all’istante quello che dovrebbe succedere in puntate e prossimamente.

Un posto al sole anticipazioni dell’1 aprile: la scelta difficile di Serena

Nella puntata del 1° aprile di Un posto al sole i riflettori punteranno su Serena. Dopo il periodo a dir poco difficile che l’ha condotta alla separazione consensuale dal marito, la Cirillo si ritroverà a vivere ulteriori momenti stressanti. Questa volta a darle un altro peso sarà Leonardo. Quest’ultimo, in procinto di lasciare Napoli per questioni di lavoro sarà deciso a portare con se la donna che ha rapito il suo cuore.

Quindi Leonardo chiederà a Serena di lasciare tutto e di seguirlo in Sicilia. Ma che cosa deciderà di fare a questo punto la mamma della piccola Irene? Se ne andrà con Leonardo lasciandosi alle spalle la sua disavventura con Filippo oppure resterà a Napoli alle prese con il suo B&B?

Un posto al sole spoiler: Guido e Mariella nei pasticci

Nel frattempo, a Palazzo Palladini andranno avanti i preparativi delle attesissime nozze di Guido e Mariella. I due si ritroveranno incasinati in un pasticcio creato da loro stessi. Nel dettaglio, il comandante dei vigili urbani e la sua futura moglie chiederanno a tutti i loro amici di farli da testimoni di nozze.

Sarà decisamente troppo tardi quando si renderanno conto del casino combinato e dovranno cercare un rimedio che non scontenti nessuno. Riusciranno a risolvere l’intricata vicenda che promette divertimento ai telespettatori?

UPAS, da lunedì 6 aprile le puntate di 18 anni fa

Prossimamente a UPAS si parlerà di nuovo di Eugenio e Viola. Marito e moglie si ritroveranno a vivere dei momenti complicati a causa dell’indagine intrapresa dal Magistrato riguardante un pericoloso clan malavitoso.

In vista dell’interruzione delle registrazioni, da lunedì 6 aprile la soap opera partenopea sarà sospesa e su Rai 3 rivedremo delle vecchie puntate risalenti a circa 18 anni fa (2002). Bisognerà attendere un bel po’ di settimane prima di scoprire il destino di Eugenio e sua moglie Viola.