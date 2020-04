Andrea Montovoli, “Ho ricevuto avance da uomini….”

Andrea Montovoli, attore 35enne emiliano che abbiamo imparato a conoscere meglio all’interno del GF VIP, ha fatto rivelazioni importanti nel corso di un’intervista. Montovoli è sempre stato molto riservato e ha parlato davvero molto raramente della sua vita non lavorativa. Una delle ultime rivelazioni, però, ha fatto sorridere i fans. Vediamo di cosa si tratta.

Andrea Montovoli corteggiato dagli uomini

Andrea Montovoli ha recentemente rilasciato un’intervista al settimanale Chi. Dopo aver dedicato ampio spazio alla sua esperienza all’interno del Grande Fratello VIP, è stato la volta di parlare della propria vita personale.

Il bell’attore bolognese starebbe passando la quarantena, a quanto pare, con la fidanzata. Una compagna la cui identità rimane ancora un mistero dal momento che il ragazzo non ha mai voluto svelarne il nome. È Milano la città in cui i due ragazzi stanno trascorrendo questi momenti, vivendo la quotidianità nella maniera migliore possibile e approfittando delle piccole cose della vita. Sono proprio queste le cose più importanti di cui ci stiamo riappropriando in questo momento particolarmente difficile.

Al termine dell’intervista, poi, una confessione del tutto inedita. “Mi è capitato di ricevere avance da parte di uomini..“. Il bell’Andrea Montovoli, quindi, è stato oggetto di attenzioni anche da parte dell’universo maschile. La battuta successiva ha fatto sorridere un po’ tutti.. “Come ho reagito? L’amore non avrà sesso, ma gusti sì”.

L’esperienza al Grande Fratello VIP

Andrea Montovoli è entrato ancor più nel cuore degli italiani con la sua partecipazione al Grande Fratello VIP. Il ragazzo è rimasto nella casa più spiata di Cinecittà per 45 giorni uscendone, poi, per sua volontà. Il percorso all’interno della casa è stata la possibilità per il ragazzo di mostrarsi per quello che effettivamente è, essendo sincero con sé stesso e nei confronti del pubblico.

Dato per possibile vincitore, oggi il ragazzo non è pentito della scelta che ha fatto e di aver abbandonato in anticipo il gioco. Fuori lo attendevano la madre, gli amici e la fidanzata che attualmente, a detta dell’attore, lo rende l’uomo più felice del mondo. Oggi, ad una settimana dalla finale, Montovoli fa il tifo per Paolo Ciavarro, suo grande amico.