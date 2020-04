Armando Incarnato pronto a lasciare l’Italia? (Foto)

Armando Incarnato è indubbiamente uno tra i protagonisti del parterre maschile di Uomini e Donne. Il trono over, così come quello classico, è sospeso ormai da un mese a causa della diffusione del Coronavirus. L’uomo, quindi, sta passando queste giornate chiuso in casa nonostante, alcuni giorni fa, è uscita la notizia di una presunta violazione della quarantena.

In attesa che Uomini e Donne riprenda nella sua classica veste, dato che dal 20 aprile debutterà il nuovo format, Armando Incarnato passa moltissimo tempo sui social dove si confronta con i propri fans ed esprime tutte quelle che sono le sue emozioni del momento. Sensazioni contrastanti che sono, probabilmente, alla base di una decisione particolare. Di cosa si tratta?

Armando Incarnato, un percorso complicato

Il percorso di Armando Incarnato a Uomini e Donne non è mai stato dei più semplici. Arrivato nel parterre maschile del trono over nel 2018, Incarnato si è reso subito protagonista di diversi litigi e discussioni con diverse donne all’interno della trasmissione. I fans ricorderanno benissimo quanto accaduto con Noel. La donna lo aveva persino accusato di essere uno stalker e aveva poi deciso di abbandonare per sempre il programma.

Oggi Armando ha un percorso un po’ lineare ma gli scontri non mancano. Le ultime incomprensioni le abbiamo viste con Valentina, la bionda romana con cui il partenopeo aveva stretta una relazione finita male. Anche i rapporti con Gianni Sperti e Tina Cipollari sono tutt’altro che idilliaci. I due opinionisti non perdono occasione per accusare Armando di essere falso e di non legarsi a nessuna perché fidanzato al di fuori della trasmissione.

Voglia di libertà

Nonostante le responsabilità che lo legano all’Italia, Armando Incarnato sembra pensare ad un possibile trasferimento all’estero. A dimostrarlo sarebbe l’ultimo post che il ragazzo ha pubblicato su Instagram poche ore fa. “Tempo che date l’ok e mi trasferisco in Svizzera” scrive Incarnato su Instagram. (Continua dopo la foto)

Poi prosegue con una frecciatina al sistema nostrano “Per quale fott*to motivo in Italia funziona tutto al contrario”. Non è la prima volta che il cavaliere si lamenta della situazione italiana soprattutto sul fronte economico. L’esasperazione, dunque, potrebbe averlo portato a decidere di trasferirsi in Svizzera? Al momento nessuna conferma ufficiale. Vedremo nei prossimi giorni, col blocco del lockdown, cosa accadrà.