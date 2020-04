Il Paradiso delle signore oggi non andrà in onda: la puntata del 21 aprile slitta al 22

Oggi, martedì 21 aprile, sarebbe dovuto essere trasmesso l’episodio 132 del Paradiso delle signore, ma la puntata non andrà in onda. La programmazione RAI ha deciso di apportare all’ultimo una modifica al palinsesto a causa di forza maggiore.

A partire dalle ore 15.00, infatti, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, terrà un discorso in diretta, della durata di circa 150 minuti. Per tale ragione, L’azienda di Viale Mazzini ha deciso di sospendere tutto ciò che era in programmazione.

Quando andrà in onda l’episodio di oggi

In questo periodo così particolare per l’Italia e per il mondo, non è cosa molto strana che i palinsesti della tv vengano sconvolti completamente. Oggi pomeriggio, infatti, i fan del Paradiso delle signore dovranno fare a meno della puntata in quanto l’episodio non andrà in onda. Tutti, quindi, si sono domandati quando andrà in onda questa puntata e cosa accadrà anche a tutte quelle successive. Ebbene, vediamo di fare un po’ di chiarezza.

La puntata prevista per oggi della soap verrà trasmessa domani, mercoledì 22 aprile. Questo, naturalmente, implicherà uno spostamento di tutte le future messe in onda. Considerando che l’ultima puntata di questa stagione era prevista per venerdì 24, questo vuol dire che le cose sono cambiate. L’ultimo episodio, con ogni probabilità, andrà in onda lunedì 27 aprile.

Ci sarà una puntata doppia?

Una volta diffusa la notizia circa il fatto che il Paradiso delle signore non andrà in onda, in molti si sono chiesti se la RAI avesse pensato di dare luogo ad un episodio doppio nella giornata di domani. Questo, però, almeno per il momento, risulta alquanto improbabile, dal momento che significherebbe stravolgere nuovamente i palinsesti della rete. Onde creare ulteriori problemi, quindi, risulta molto più accreditata l’ipotesi di semplice slittamento delle puntate.

Inoltre, a partire dalla settimana prossima andranno in onda le repliche di tutta la quarta stagione della soap. Inizialmente, ciò sarebbe dovuto accadere a partire da lunedì ma, a causa di questa novità improvvisa, il tutto è spostato a martedì 28 aprile. Per il momento questi sono gli ultimi aggiornamenti, ma considerando il periodo, restiamo in attesa di ulteriori novità in merito.