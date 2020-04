Aida Nizar a Live: Non è la D’Urso, vittima di una fake news? (Video)

Pochi giorni fa si è sparsa in rete la notizia che Aida Nizar, l’esuberante ex concorrente del Grande Fratello, fosse stata arrestata. L’accusa, pesantissima, era quella di aver minacciato il fidanzato con un coltello. Quella che era appena arrivata dalla Spagna è stata una notizia che, inevitabilmente, ha suscitato clamore. Questo vale anche per le televisioni italiane che ne hanno dato notizia.

Proprio nella puntata di ieri di Live: Non è la D’Urso, Naida Nizar è stata ospite della D’Urso ed ha potuto raccontare la sua versione dei fatti. Il collegamento stesso, comunque, appare come una chiara smentita delle notizie circolate nei giorni scorsi. A Live, la Nizar è apparsa anche abbastanza provata dalla situazione al punto da mettersi a piangere. Cosa ha sostenuto? Vediamolo

Aida Nizar, vittima di una fake news

Aida Nizar ha un caratterino sicuramente non semplice da gestire. Abbiamo imparato a conoscerla durante la sua partecipazione al Grande Fratello dove ha creato non poche discussioni. L’evento che, però, l’ha riguardata negli ultimi giorni ha davvero del paradossale. La stampa spagnola, infatti, ha diffuso una notizia che ha subito fatto il giro del web. La focosa Aida sarebbe stata arrestata in Spagna per aver minacciato, a suon di coltello, il compagno Fernando.

Durante l’intervista con la D’Urso, invece, Aida Nizar ha tenuto sin dal primo istante a smentire nella maniera più categorica la notizia in questione. “Io sono una provocatrice di emozioni vere”, ha sostenuto. “Perché le notizie che mi riguardano fanno così rumore?” ha poi detto piangendo. La donna ha anche confermato di trovarsi in casa proprio con il fidanzato che, però, non ha voluto mostrarsi davanti alla telecamera. (Qui il video)

Pareri discordanti

La storia di Aida Nizar ha dato vita a pareri discordanti. Simona Izzo, in collegamento da casa propria, ha espresso il suo sdegno dal momento che, a suo dire, l’intera vicenda sarebbe stata studiata a tavolino. L’obiettivo? Quello di tornare in televisione nella maniera più eclatante possibile.

Barbara D’Urso, invece, si è schierata dalla parte della Nizar. “È vittima di una fake news“ ha affermato esprimendo la sua felicità per essere stata scelta dalla donna per smentire la notizia. Prima di chiudere il collegamento, la donna ha risposto indirettamente alle accuse della Izzo sostenendo a gran voce “Io non faccio spettacolo sulle bugie”. Quale sarà la verità?