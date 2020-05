Valentin, nuovo look su Instagram, ennesima frecciatina alla Tocca? (Foto)

Valentin era entrato nella scuola di Amici 19 con grande entusiasmo ed avrebbe avuto tutte le carte in regola per andare lontano. Artisticamente, infatti, è un ragazzo molto dotato. Peccato che il suo comportamento all’interno della scuola ha lasciato molto a desiderare fino al momento in cui si è giunti alla decisione definitiva. Maria De Filippi, infuriata per i suoi atteggiamenti, lo ha letteralmente sbattuto fuori dal programma.

Uscito da Amici è venuta a galla la sua relazione con Francesca Tocca. I due ragazzi sembravano essere innamoratissimi, il sentimento che li legava era molto forte. È stato lo stesso Valentin a mettere fine alla storia. Attualmente, però, i sentimenti tra i due sembrano non essere morti e, tra un indizio e l’altro, nessuno sa con esattezza se continuino a vedersi o meno. Una cosa è certa: il ballerino è tornato a far parlare di sé.

Valentin, look completamente nuovo

Valentin non ha mai abbandonato i social ed è solito postare, specie su Instagram, alcuni momenti della sua quotidianità. Nonostante non parli mai in maniera diretta del rapporto avuto con Francesca Tocca, il ragazzo pare fare ogni volta delle allusioni nei confronti della ragazza. Sorte di provocazioni o frecciatine che, di certo, giungono a destinazione. Questo sebbene la Tocca sia attualmente impegnata nella preparazione per l’imminente Amici Speciali.

L’ultima foto postata da Valentin lo ritrae con un look a cui non eravamo abituati. Maglia aderente, cappellino e occhiali da vista lo contraddistinguono in questa foto che è piaciuto moltissimo ai fans. A corredo alcune frasi che sanno di frecciatine proprio verso la Tocca. In una di queste, il ballerino scrive “Ci sono persone che vivono per il tuo sorriso, altre che rosicheranno quando capiranno di non essere riuscite a spegnerlo”.

Frecciatina o messaggio in codice

La frase scritta da Valentin è parsa, a molti, un riferimento alla storia vissuta con Francesca Tocca. Molto probabilmente il ragazzo sta soffrendo ancora o, in alternativa, potrebbe essere più innamorato che mai. La frase che abbiamo già citato, infatti, si presterebbe ad una duplice chiave di lettura.

Da una parte, infatti, si potrebbe comprendere che la Tocca sia una di quelle persone che vivono per il suo sorriso. Dall’altra parte, invece, il riferimento alla ballerina potrebbe riguardare l’ultima parte della frase. Sarà forse la Tocca a rosicare nel vedere che non è riuscita a spegnere il sorriso di Valentin? Attualmente non è dato saperlo!