Anna Valle piange in diretta tv a Vieni da Me, “Mi ha insegnato..”

Anna Valle è tra le donne più affascinanti d’Italia. Non a caso, nel 1995, ad appena 20 anni, la ragazza romana è diventata Miss Italia. Da quel momento è entrata a far parte del mondo della moda. Da quel momento, poi, si sono aperte per lei anche le porte dello spettacolo che l’hanno portata ad essere una richiestissima attrice.

Anna Valle è stata ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me. Come accade a tutti i volti noti che intervengono al programma, anche la Valle ha risposto alle domande della conduttrice e ha cercato di raccontarsi a 360 gradi. Nel farlo, poi, ha tenuto a ricordare coloro che hanno creduto in loro e che le hanno permesso di avere una carriera fortunata come quella che ha avuto.

Anna Valle, ricordi di vita

Intervenuta alla trasmissione di Caterina Balivo, Anna Valle ne ha approfittato per ripercorrere alcuni degli avvenimenti più importanti della sua vita. Aspetti che riguardano la sua vita privata ma che toccano anche, e forse soprattutto, la carriera. Una carriera agli inizi inaspettata che si è venuta a delineare per le capacità dimostrate da una dapprima giovanissima Anna Valle.

Uno degli argomenti che la Valle ha tenuto a toccare riguarda i bambini meno fortunati che, specie in questo momento particolare, meritano come gli altri di essere tutelati. La donna l’ha fatto riferendosi, nel dettaglio, alla didattica a distanza che sta contraddistinguendo la vita dei bambini e dei ragazzi negli ultimi mesi. “Tutti i bambini”, sostiene la Valle, “devono avere la stessa possibilità di continuare a studiare”.

Un ricordo molto commosso

Dopo aver parlato della vittoria a Miss Italia e di quello che ha significato portare la bellezza italiana nel mondo nell’ormai lontano 1995, Anna Valle ha ricordato tutte le soddisfazioni che è riuscita a ricevere dalla sua attività di interprete. Lontana dagli schermi, dunque, la vita della Valle non si è mai fermata ed è andata avanti tra mille successi. Ad emozionare la conduttrice, il pubblico da casa e la stessa Anna Valle, però, è stato il ricordo di chi ha creduto davvero in lei.

Riferendosi a Commesse, il suo primo impegno importante per il piccolo schermo, la Valle ha ricordato il regista Giorgio Capitano morto ormai 3 anni fa alla veneranda età di 90 anni. “Giorgio mi ha insegnato tanto e mi ha dato tanta fiducia. Io avevo solo 22 anni e da lì è partito tutto”, ha ricordato commossa l’ex Miss Italia.