Eleonora Daniele finalmente mamma, è nata Carlotta (Foto)

Ormai tutti i fans la aspettavano con ansia e nella tarda serata di ieri finalmente è arrivata. Eleonora Daniele ha partorito la sua piccola Carlotta ed entrambe stanno bene e scoppiano di salute. Dopo la commozione legata all’annuncio della gravidanza (lo scorso gennaio) e dopo aver visto crescere il pancione della conduttrice, i fans di Eleonora Daniele gioiscono insieme a lei.

La 43enne è stata ricoverata ieri pomeriggio in una clinica romana dove è arrivata con le contrazioni già in atto. La piccola Carlotta era pronta per nascere e scalpitava per venire al mondo. La lieta notizia è arrivata via social ed è stata comunicata, per prima, da Mara Venier, grande amica della neomamma.

Eleonora Daniele diventa mamma

Eleonora Daniele aveva annunciato di aspettare una bambina al termine di una delle puntate di Storie Italiane. Oggi 26 maggio la conduttrice sarebbe andata in onda con la sua ultima puntata dal momento che aveva deciso di concedersi alcuni giorni di riposo prima della nascita della bambina.

“Finisco due giorni prima della conclusione naturale del programma, che ha sempre concluso a fine maggio. Mi prendo qualche momento di riposo per godermi gli ultimi giorni di gravidanza e lascio il testimone al mio amico e collega Marco Liorni“ aveva detto.

Il destino, però, ha deciso per tutti e la piccola Carlotta ha riservato ad Eleonora Daniele, al marito Giulio Tassoni una bellissima sorpresa. È venuta al mondo senza alcuna complicazione e pesa più di 4 Kg. Una notizia incredibilmente bella anche per tutti i fans che hanno gioito per questo evento tanto atteso e tanto desiderato.

L’annuncio e le reazioni

A dare l’annuncio che Eleonora Daniele, in clinica dal pomeriggio, aveva partorito è stata una delle più grandi amiche della conduttrice. Stiamo parlando di Mara Venier che, tra l’altro, è stata scelta per essere la madrina della neonata. Un rapporto speciale, dunque, lega la Venier alla piccola Carlotta. Sul proprio profilo social la conduttrice di Domenica In ha postato una foto che la ritrae con la Daniele.

A corredo una didascalia che non ha lasciato dubbi “Evviva… Ti voglio bene amica mia, un bacio a te e uno a Carlotta dalla sua madrina”. I like e le felicitazioni sono arrivati a valanga. Data l’impossibilità per Eleonora Daniele di condurre Storie Italiane, la Rai ha variato il suo palinsesto. Unomattina andrà in onda al posto di Storie Italiane e sarà seguito da La Prova del Cuoco.