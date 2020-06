Stash a mare con Giulia, la prima foto di coppia condivisa sui social (Foto)

Dopo aver annunciato, durante la finale di Amici Speciali, che presto diventerà papà, Stash ha postato sui social la prima foto di coppia con la sua compagna, la bellissima Giulia Belmonte. Quello che stanno vivendo, in questo periodo, i due giovani è qualcosa di incredibile. Lo abbiamo visto negli occhi di Stash durante la diretta in cui Maria De Filippi mostrava la prima ecografia.

Nelle ultime ore Stash ha deciso di postare sui social la prima foto ufficiale della coppia dopo l’annuncio di questa prima gravidanza. Uno scenario magico, il mare al tramonto, in cui il ragazzo stringe a sé la sua donna per trasmetterle tutta la protezione possibile. L’orizzonte ha un significato ben chiaro e rappresenta il futuro. Vediamo i dettagli.

Stash e Giulia guardano felici al futuro

Stash, il leader dei The Kolors e vincitore di Amici 2015, sta insieme a Giulia Belmonte da un po’ di tempo. L’annuncio della gravidanza, però, è arrivato un po’ a sorpresa dato che nessuno se lo aspettava. La notizia è stata data, per prima, da Maria De Filippi che ha omaggiato il cantante di una bella collanina dedicata alla nascita e ha mostrato il video della prima ecografia del bambino.

Oggi, quindi, Stash e la sua Giulia hanno un motivo in più per guardare al futuro con estrema positività. “Il regalo più bello in assoluto, come ogni cosa straordinaria è arrivato all’improvviso” ha scritto il cantante sul proprio profilo Instagram dove ha voluto condividere con i fans e con questa bella foto la sua grande gioia per il domani. “Guardiamo avanti” scrive, poi, a corredo della foto. Un’immagine che ha fatto impazzire i fans che hanno riversato sulla coppia una marea di auguri per il loro futuro.

La commovente prima ecografia

Dopo aver passato un periodo bruttissimo come quello legato alla diffusione del Coronavirus in Italia e nel mondo è bellissimo vedere una nuova vita che nasce. Ed è proprio con questo messaggio che il video della prima ecografia del bimbo di Stash e Giulia è stato mandato in onda ad Amici Speciali. “Questa è sicuramente la musica più bella che io abbia mai creato” ha scritto Stash commentando queste immagini.

Poi ha proseguito, tra le altre cose, dicendo “Da oggi inizia un nuovo me, da oggi tutto prende un senso diverso perché so che ci sarai tu”. Una bellissima dedica d’amore, la prima per un bimbo che verrà sommerso d’amore.