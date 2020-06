Gemma e Nicola dicono “No” a Temptation Island Vip: la dama pronta per un altro reality

Fino a qualche giorno fa la presenza di Gemma Galgani e Nicola Vivarelli a Temptation Island Vip sembrava fosse certezza. Nelle ultime ore, un personaggio molto vicino al mondo dello spettacolo, ha fatto sapere che la coppia più chiacchierata di uomini e donne ha smentito la loro partecipazione.

Sempre più possibile, però, è l’ipotetica partecipazione di Gemma Galgani al Grande Fratello vip, che dovrebbe partire il prossimo autunno. Voci di corridoio, infatti, dichiarano che la direttrice di Teatro potrebbe essere una probabile concorrente.

Gemma e Nicola: ‘la tv per ora può attendere’

Sirius, alias Nicola Vivarelli e Gemma Galgani non saranno nel cast di Temptation Island Vip. A farlo sapere alcune persone molto vicine alla coppia. Secondo alcune indiscrezioni sia la dama di Torino che il bel marinaio non se la sentirebbero ancora di mettere alla prova un rapporto che per adesso non è nemmeno iniziato. Più volte il 26enne ha dichiarato davanti alle telecamere di voler conoscere Gemma e di provare un forte interesse. Un interesse che non è assolutamente amore, ha specificato ma è solo una gran voglia di conoscersi, almeno per ora.

Questi mesi lontani dal programma Uomini e Donne, terminato proprio ieri, serviranno di sicuro a capirsi meglio. “La tv per ora può attendere”, hanno dichiarato sia Nicola che Gemma. Proprio pochi giorni fa, Sirius ha lasciato tutti a bocca aperta. Attraverso il suo profilo social ha fatto sapere ai propri seguaci di essere a Torino per incontrare la sua donna.

Gemma Galgani pronta per il Grande Fratello Vip?

Solo ieri è terminato Uomini e Donne ma le voci su Gemma Galgani e Nicola Vivarelli continuano a circolare sul web. Dopo la smentita sulla loro partecipazione a Temptation Island Vip, nelle ultime ore un’altra ipotesi sta scatenando i fan della coppia. Gemma Galgani potrebbe essere una nuova concorrente del Grande Fratello Vip 2020.

C’è da dire, però, che non è la prima volta che si ipotizza la presenza della dama del trono over nel reality e per ora queste solo solo voci di corridoio. Di sicuro, se la torinese deciderebbe di diventare una nuova concorrente del GF, dovrà abbandonare anche Uomini e donne. Infatti, salvo cambiamenti il programma dovrebbe iniziare a settembre con la riconferma di Alfonso Signorini alla conduzione.