Adriana Volpe pronta al debutto su TV8, le sue parole

Ormai manca davvero poco! Il 29 giugno 2020, infatti, partirà “Ogni mattina” il nuovo programma che Adriana Volpe, in coppia con Alessio Viola, condurrà su TV8. Sono diverse settimane, ormai, che se ne parla e proprio nelle ultime ore la stessa conduttrice ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni in merito.

Una trasmissione, quella che andrà a condurre, che la porterà in onda, tutti i giorni, per ben 4 ore, dalle 10 alle 14, rigorosamente in diretta. È la prima volta che Adriana Volpe lavora in coppia con Alessio Viola; una coppia inedita, dunque, che promette proprio bene. Ma cos’ha detto, in particolare, la Volpe? Vediamolo.

Adriana Volpe, una nuova esperienza

Adriana Volpe sta per debuttare con una nuova esperienza, la conduzione di “Ogni mattina” insieme ad Alessio Viola. Un duetto inedito, lo abbiamo anticipato, che promette il massimo dal momento che la Volpe è avvezza ai programmi “mattutini” e Viola è uno dei volti più noti dell’informazione su Sky. “Adoro le dirette” ha affermato la conduttrice, proseguendo “Ho iniziato nel 1994 e da allora ho fatto sempre e solo dirette”.

“Non posso immaginare un programma senza quell’adrenalina” continua Adriana Volpe dando alle dirette diversi valori aggiunti rispetto alle registrazioni. Un percorso che definisce “completamente a nudo” dal momento che non vi possono essere tagli e che si va in onda per quello che davvero si è.

“Per me è una grande opportunità” conclude Adriana Volpe “Ho accettato questa sfida perché credo tantissimo nel progetto e credo nella libertà”. Proprio questa, a quanto pare, le mancava in Rai dato che afferma con orgoglio “Abbiamo la plibertà di poter fare informazione in maniera più autentica”.

Una squadra vincente

Se Adriana Volpe e Alessio Viola saranno in studio, il nuovo programma in cui si cimentano potrà contare su un ampio numero di inviati. Si parte da Daniele Piervincenzi che si occuperà di inchieste, Luca Calvani che si occuperà dell’attualità, Flora Canto della cronaca rosa, Aurora Ramazzotti di costume.

Selvaggia Lucarelli, Edoardo Stoppa e Giovanni Ciacci chiudono la squadra rispettivamente con i commenti al fatto del giorno, con spunti sull’ambiente e con le famigerate pagelle. Insomma, per Adriana Volpe e Alessio Viola la sfida è importante ma gli ingredienti per il successo sembrano esserci tutti. I conduttori, poi, sono molto carichi e la stessa Volpe ha confermato la speranza che tutti coloro che la seguivano al Grande Fratello VIP, dove si è candidata per la quinta edizione, lo continuino a fare.