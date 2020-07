Ciavy, perché il concorrente di Temptation Island ha scelto questo nome d’arte?

Tra le sei coppie che stanno animando la nuova edizione di Temptation Island vi è quella formata da Ciavy e Valeria. Si tratta, a dire il vero, di una delle coppie più discusse del reality che già sin dalle prime ore del viaggio nei sentimenti manifesta qualche difficoltà. Comunque, in molti si sono chiesti cosa significasse il nome Ciavy e se fosse il diminutivo di un altro nome.

Ed allora ecco che pare interessante spiegare cosa significa il termine “Ciavy” e per quale motivo il ragazzo che, in realtà, si chiama Andrea lo ha scelto come un vero e proprio nome d’arte. Una scelta curiosa che, forse, chi vive a Roma avrà già compreso. Vediamo!

Ciavy, il significato del nome d’arte

Ciavy è un nome d’arte sicuramente simpatico che ha incuriosito molti dei telespettatori di Temptation Island. In tanti si sono chiesti per quale motivo il PR romano, organizzatore di eventi nella capitale, abbia scelto di sostituire il suo nome, Andrea Maliokapis, con questo soprannome. Nell’ambiente dove lavora, per lo più nel quartiere EUR, è conosciuto proprio come Ciavy, ma cosa significa in particolare?

Ciavy è un diminutivo come si può intuire facilmente. Un diminutivo che sta per il romanesco “er ciavatta” ovvero “ciabatta”. Cosa c’entri, in realtà, la ciabatta con la vita del ragazzo è ancora da comprendere. Magari lo spiegherà lui nei prossimi giorni all’interno del villaggio o lo farà una volta uscito dal reality. O forse potrà farlo anche Valeria con cui il ragazzo sta da diversi anni anche se, in queste ore, sta dimostrando di non essere certo del suo amore.

Storia d’amore compromessa

Quella tra Valeria e Ciavy era indubbiamente una storia d’amore complicata che arriva, quindi, a Temptation Island con non poche incertezze. A poche ore dall’ingresso nel villaggio, proprio Ciavy ha confessato di aver bisogno delle sue libertà, di non aver alcuna intenzione di mettere su casa insieme alla fidanzata e che ha temporeggiato inventando qualunque scusa pur di rimanere a vivere a casa propria.

Dall’altro lato Valeria sembra tenere molto a Ciavy. Non a caso, guardando i primi video all’interno del pinnettu, è rimasta davvero molto male. Chi non ci rimarrebbe se l’uomo con cui si è fidanzati da quattro anni dice all’improvviso che non è più certo di essere innamorato? Per molti questa è una storia già ai ferri corti e i due saranno destinati ad uscire separatamente da Temptation Island.