Temptation Island, Antonella Elia al compagno, “Sei un maiale, vergognati!”

Quella formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane è una delle coppie più attese della nuova edizione di Temptation Island. I due, che stanno insieme da oltre un anno e convivono, sono già stati al centro del gossip alcuni mesi fa quando la Elia era all’interno della casa del Grande Fratello VIP.

In quell’occasione erano trapelate alcune foto che mostravano Delle Piane in atteggiamenti affettuosi con una donna misteriosa che poi si è scoperto essere la sua ex. Adesso i due hanno deciso di mettere alla prova il loro amore a Temptation Island. Poco prima dell’inizio ufficiale, però, qualcosa non è piaciuto alla Elia. Di che si tratta?

Temptation Island, una scelta “difficile”

Chi conosce il meccanismo di Temptation Island sa bene che, all’inizio di ogni nuova edizione, i fidanzati e le fidanzate sono chiamati a scegliere, tra i single, quelli che più li colpiscono e che, magari, avrebbero guardato al di fuori. Anche giovedì 2 luglio 2020, in occasione della prima puntata, abbiamo assistito a questo “rituale” che ha coinvolto, naturalmente, tutti i partecipanti.

Tra tutti gli uomini, anche Pietro Delle Piane ha dovuto, ad un certo punto, alzarsi ed indicare davanti a tutti, la single che preferiva. Una volta indicata, però, pare che la Elia non abbia apprezzato più di tanto e che lo abbia bonariamente redarguito con un simpatico rimprovero. Si è trattato, comunque, di un rimprovero fatto con il sorriso dato che poi i due fidanzati si sono lasciati con un lungo bacio. Si rivedranno, se tutto va come deve, tra 21 giorni.

Le parole di Antonella Elia

La battuta che ha utilizzato Antonella Elia verso il suo compagno ancor prima che Temptation Island iniziasse ufficialmente, ha fatto sorridere un po’ tutti. “Perché hai scelto lei e le hai guardato le tette?“ ha chiesto la donna al fidanzato una volta che questi aveva indicato la single che più preferiva tra tutte. “Perché sono grandi e si vedevano” ha risposto Delle Piane con una certa prontezza quasi si aspettasse il commento al peperoncino che la compagna gli avrebbe riservato.

“Ah, ne hai scelta una con le tette grandi?” ha proseguito la Elia apostrofando poi il compagno “Sei un maiale, vergognati”. Subito dopo, però, la showgirl ha abbracciato il suo Pietro salutandolo con un lungo bacio prima che ciascuno iniziasse la sua avventura a Temptation Island nel proprio villaggio. In molti, però, scommettono che ne vedremo delle belle in 21 giorni!