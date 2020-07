Belen Rodriguez imita Emma Marrone, cos’ha fatto la showgirl argentina? (Foto)

Protagonisti indiscussi del gossip del momento, non passa giorno che non si parli di Stefano De Martino e di Belen Rodriguez. La fine della loro storia ha catalizzato su di sé l’attenzione di tutti specie dal momento che, fino a pochi mesi fa, la situazione sembrava tranquilla e la coppia appariva più unita che mai.

Le cose, però, sono precipitate e i sorrisi d’amore tra Belen Rodriguez e De Martino sono divenuti un lontano ricordo. Nelle ultime ore, poi, la showgirl argentina ha spiazzato tutti pubblicando sui social un post contenente una citazione che non è passata inosservata. Alcuni anni fa, infatti, Emma Marrone aveva fatto lo stesso dedicandola a lei. Di cosa si tratta? Vediamolo.

Belen Rodriguez come Emma Marrone

Per chi non lo ricordasse, nel momento stesso in cui Stefano De Martino aveva lasciato Emma Marrone per Belen Rodriguez, la cantante aveva cantato sul palco di Sanremo “Bella senz’anima” di Riccardo Cocciante. All’epoca, sia Stefano che Belen si trovavano dietro le quinte dell’Ariston. “Non scelgo mai a caso” aveva confessato la Marrone, “l’ho scelta per esorcizzare un sacco di cose”.

Ebbene, a qualche anno di distanza, anche Belen Rodriguez ha pubblicato, su Instagram, una foto con una citazione che arriva proprio da quella ormai molto famosa canzone. La foto ritrae una sedia di vimini su cui non è seduto nessuno e porta la didascalia “E adesso siediti”. Se per Emma Marrone il bersaglio della frecciatina era Belen, per la giovane argentina sarà di certo la donna con cui De Martino l’avrebbe tradita o con cui instaurerà una relazione.

Le reazioni dei fans

Come era facile attendersi, le reazioni dei fans di Belen Rodriguez sono arrivate praticamente subito. La bella argentina è stata supportata da tutti con commenti di apprezzamento. C’è chi le risponde “Bello senz’anima” riferendo questo aggettivo, naturalmente, all’ormai ex Stefano De Martino. Qualcun’altro ironizza un po’ e le consiglia semplicemente di sedersi e godersi lo spettacolo (evidentemente c’è chi crede che non manchi molto perché un’altra donna soffra per il ballerino).

Belen Rodriguez si sta godendo, attualmente, alcuni giorni di vacanza. Lo dimostrano le foto che ha condiviso sui social che la mostrano esplosiva e in uno scenario da favola tra mare e piscina. Che la ragazza stia soffrendo è indubbio ma è certo che si saprà riprendere, aiutata dai suoi fans. Nel frattempo, però, De Martino ha bollato come fake il flirt con la Marcuzzi.