Ivan Gonzalez si fidanza con Oriana Marzoli poi racconta dettagli intimi dei loro rapporti nel reality

Ivan Gonzalez continua a far parlare di sè in Spagna. A La Casa Fuerte ha iniziato una relazione con Oriana Marzoli e ha raccontato dettagli intimi della loro relazione

La Casa Fuerte: Ivan Gonzalez e Oriana Marzoli sono una coppia

Qualche settimana fa vi avevamo informato che Ivan Gonzalez era al centro del gossip in Spagna. Infatti, dopo l’esperienza andata male nella quarta edizione del Grande Fratello Vip, Ivan è diventato un concorrente de La Casa Fuerte in coppia con Oriana Marzoli. Tra loro c’è stata una relazione e la modella ha poi svelato in diretta di avere un ritardo.

I due si sono allontanati, poi riavvicinati, tanto che hanno continuato ad avere rapporti davanti alle telecamere e qualche giorno fa hanno ufficializzato la loro relazione. L’ex tronista ha fatto una dichiarazione anche dolce e romantica alla ragazza dicendole che non è entrato nella sua vita per farla soffrire, ma per renderla felice. Inoltre, le ha confessato di amarla e di volerla come sua fidanzata.

Oriana ha risposto immediatamente di sì. I sentimenti di lei erano già chiari settimane fa quando aveva anche detto che non le sarebbe affatto dispiaciuto essere incinta di Ivan. Tuttavia, la coppia ha dato ulteriore scandalo, ma questo pare sia del tutto normale nei programmi spagnoli, dove c’è molta più libertà.

I dettagli intimi

Quando Ivan ha fatto la proposta a Oriana di diventare la sua fidanzata, la coppia poi si è lasciata andare alla passione. Sono andati nella doccia e lì hanno avuto un rapporto in piedi, come ha spiegato la stessa Oriana. Ivan ha poi puntualizzato che lui e Oriana l’hanno fatto anche distesi sul pavimento e appoggiati al water.

Tuttavia, oltre i dettagli intimi che Oriana e Ivan non hanno pudore di esternare, pare che siano davvero coinvolti anche sentimentalmente l’uno dall’altra. Infatti, Ivan ha detto di sentire Oriana come la sua fidanzata da tanto tempo e vorrebbe che fuori dal reality tutto potesse funzionare a meraviglia tra di loro.

Il percorso di Ivan in Italia

Le pagine di gossip in Italia si stanno interessando molto ad Ivan perchè lui è stato grande protagonista l’anno scorso in tv. Prima ha conquistato Valeria Marini nella prima edizione di Temptation Island Vip, poi da tronista a Uomini e Donne ha scelto Sonia Pattarino che stava per trasferirsi a Madrid da lui. Il tutto è finito all’improvviso dopo qualche mese perchè lui voleva concentrarsi sulla sua carriera. Come reagirà Sonia a tutto quello che sta facendo ora Ivan in Spagna?