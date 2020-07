Giovanna Abate in mutande sul profilo Instagram di Sammy Hassan (Foto)

Dopo una scelta emozionante a Uomini e Donne, la storia tra Giovanna Abate e Sammy Hassan sembra ormai giunta al capolinea. La ragazza avrebbe “chiesto più tempo” e, nel frattempo, pare si sia baciata anche con un altro ragazzo che, naturalmente, non è Sammy. La storia d’amore più discussa di quest’edizione (tolta la conoscenza tra Gemma e Nicola) quindi si è conclusa.

Erano in pochi, a dire il vero, a credere alla sincerità di Sammy nei confronti di Giovanna Abate che sembrava, invece, molto più presa dal corteggiatore. Dopo particolari accuse ricevute, poi, il ragazzo avrebbe pubblicato su Instagram delle foto di Giovanna. Preso dalla foga, però, non avrebbe notato un dettaglio che ha fatto subito il giro del web. Di cosa si tratta? Vediamolo.

Il precedente

Prima di parlare del dettaglio che ha mandato letteralmente in tilt i fans (ovviamente in negativo), è bene parlare del precedente che ha dato origine alla pubblicazione delle foto “intime” di Giovanna Abate sui social. Deianira Marzano, la nota ed implacabile influencer, non ha mai visto di buon occhio Sammy e non ha mai creduto ai suoi sentimenti. Certa che il “Sì” alla scelta fosse solo un fatto di comodo, ha provocato il bell’Hassan.

La Marzano ha accusato in maniera chiara il giovane di non dedicare mai un post sui social alla sua bella Giovanna Abate. Un dettaglio che, tra l’altro, era stato notato da diversi fans. Subito dopo la pubblicazione di questa provocazione, sempre per una “coincidenza”, Hassan si è premurato, pare, a pubblicare una foto di Giovanna seduta sul divano accanto a lui. Non deve, però, aver guardato bene la foto perché si intravede un particolare imbarazzante.

Giovanna Abate in slip

Il risultato di questa fretta di Sammy Hassan è stata la pubblicazione di una foto di Giovanna Abate che, seduta sul divano, mostra gli slip sotto i vestiti. A dire il vero, la bella Giovanna aveva indosso un bel vestitino ma, tenendo le gambe sollevate mentre era seduta, era inevitabile si vedessero le mutande. Un dettaglio di cui, secondo i più, deve essere per forza stato notato da Sammy Hassan.

Deianira Marzano ha così rincarato la dose: anche mostrare Giovanna Abate in slip sul suo profilo social sarebbe una tecnica per acquisire sempre più visibilità. Anche i fans, sul web, non hanno gradito molto questa pubblicazione che, però, potrebbe avere vita molto breve su Instagram e potrebbe presto essere cancellata.