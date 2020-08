Alessandro Borghese, l’ultimo scatto sui social manda i fans in delirio (Foto)

Alessandro Borghese è indubbiamente uno dei cuochi italiani più amati dal grande pubblico. Questo affetto gli deriva dalla sua conduzione di svariati programmi televisivi che hanno a tema proprio la cucina italiana, in Italia e nel mondo. Attualmente, Borghese si gode le vacanze al mare nonostante le repliche di Quattro Ristoranti stiano continuando ad andare in onda.

Ed è proprio in spiaggia che il bell’Alessandro Borghese ha scattato l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo social. Una foto che lo ritrae con il suo solito fascino, i capelli bagnati e muscoli in bella vista. Le fans, ovvio, non si sono lasciate sfuggire l’occasione di commentare il proprio beniamino che, in pochi minuti, ha ricevuto moltissimi like.

Alessandro Borghese, relax al mare

Alessandro Borghese si gode un paio di giorni di vacanza al mare e ne approfitta per scattarsi un selfie sul bagnasciuga dopo aver fatto un tuffo. Lo chef, tra i più amati nel Bel Paese, non è nuovo a scatti di questo tipo che, già in passato, avevano mandato in tilt i fans, specie le donne. In primo piano spicca il suo sorriso che, ormai, in tante amano molto. Seguono un fisico scolpito, dei bei muscoli e numerosi tatuaggi.

Tutti elementi che spiccano in questa foto di Alessandro Borghese che, già pochi minuti dopo la pubblicazione sui social, aveva ricevuto un numero consistente di like e di commenti. Le reazioni sono tutte accomunate dall’entusiasmo per uno scatto del tutto naturale in cui un bel sorriso fa da cornice ad un momento che il conduttore ha voluto condividere con i propri fans.

Una carriera importante

Alessandro Borghese è noto al grande pubblico soprattutto per la conduzione di Quattro Ristoranti in onda sul canale 8. Proprio in quest’occasione, Borghese ha saputo distinguersi per la sua pacatezza, la sua professionalità ma, al contempo, il suo modo di porsi con tutti i concorrenti ed i ristoratori che decidono di mettersi in gioco. Attualmente il suo programma è tra i più seguiti dagli amanti della cucina.

“Mi diverto sempre a trovare soluzioni nuove“ aveva dichiarato un po’ di tempo fa Alessandro Borghese in un’intervista. Ed è proprio su questa scia che il conduttore imposta i suoi programmi. Certo la ripartenza dopo il Covid-19, quando l’emergenza è ancora palpabile, non è semplice ma le puntate post Coronavirus promettono di regalare al pubblico altrettanti colpi di scena di quelle registrate prima della pandemia per la gioia dei fans.