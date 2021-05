Grande Fratello Vip 6: data d’inizio, puntate e brutta notizia sulla diretta h24

Con il passare dei giorni spuntano sempre più notizie sul Grande Fratello Vip 6. Il programma sarà condotto, ancora una volta. da Alfonso Signorini, e questa è divenuta ormai una certezza.

In queste ore, inoltre, sono trapelate anche delle altre anticipazioni in merito alle puntate, alla data di messa in onda e ad alcune novità apportate soprattutto alla diretta 24h. Scopriamo tutto quello che è emerso nel dettaglio.

Data di messa in onda del Grande Fratello Vip 6 e puntate

Dopo aver rivelato tutti i papabili concorrenti che potrebbero prendere parte all’edizione numero 6 del Grande Fratello Vip, scopriamo quali altre anticipazioni sono trapelate. La prima, e decisamente degna di nota, è quella che riguarda la data di messa in onda del reality show. Il programma, infatti, pare riaprirà i battenti a partire da lunedì 13 settembre 2021. Dopo una pausa di soli sei mesi, dunque, il pubblico di Canale 5 potrà tornare a vedere le dinamiche che si verranno a creare tra i vari abitanti della casa di cinecittà.

Anche per questa edizione è previsto il doppio appuntamento settimanale, che attualmente vede il reality show occupare i palinsesti del lunedì e del venerdì sera. Questo aspetto, però, potrebbe essere soggetto a variazioni considerando le continue modifiche che la rete è solita attuare, specie nell’ultimo periodo. Altra certezza sembra risiedere nella diretta 24 ore su 24. Essa, infatti, non avverrà più in contemporanea.

La dura verità sulla diretta 24h

Considerando tutto quello che è accaduto nella precedente edizione, al Grande Fratello Vip 6 la diretta su Mediaset Extra non sarà contemporanea, ma andrà in onda in differita. Nello specifico, pare ci sarà un ritardo di circa 5 minuti. Questa manovra, già annunciata al termine della precedente edizione, servirà ai membri della produzione per tenere maggiormente sotto controllo quello che accadrà in casa. La scorsa volta, infatti, si è dato luogo ad episodi inaccettabili e ne sono conseguite anche delle querele.

Proprio per tale ragione, è stato opportuno agire in tal senso. Questa novità, chiaramente sta facendo storcere il naso a molti telespettatori, i quali ritengono che in questo modo il programma perderà di autenticità. Non ci resta che attendere per vedere se sarà così. Infine, in merito agli opinionisti, sta tenendo sempre più banco l’ipotesi secondo cui Antonella Elia verrà rimpiazzata da Adriana Volpe. Presto sapremo sicuramente qualche informazione in più.