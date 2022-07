Matteo Ranieri e Valeria Cardone nella bufera dopo essersi lasciati: gesto inaspettato della sorella di lei (FOTO)

Matteo Ranieri e Valeria Cardone hanno sollevato una bufera sul web dopo l’annuncio della loro separazione. In molti non hanno creduto alla loro versione dei fatti in quanto c’è chi ritiene che i due, in realtà, non siano mai stati realmente insieme.

A distanza di qualche giorno dall’annuncio, però, sono emersi nuovi retroscena in merito a quanto sarebbe realmente accaduto tra loro. Sulla faccenda pare sia intervenuta anche la sorella di lei. Vediamo cosa è successo.

Cosa non torna sulla rottura tra Matteo e Valeria

Un po’ di giorni fa, Matteo Ranieri e Valeria Cardone hanno annunciato la loro separazione. La notizia non ha spiazzato più di tanto i fan, in quanto i due erano spariti dai social da un bel po’ di tempo. Diverse persone, infatti, hanno cominciato a muovere delle segnalazioni volte a dimostrare che i due, in realtà, si fossero lasciati molto tempo prima. Sul web c’è addirittura chi ha ipotizzato che i due avessero mantenuto il silenzio per tutto questo tempo a causa di un contratto con un’agenzia.

I due, infatti, facevano parte della stessa agenzia fino a poco tempo fa. Questo, dunque, potrebbe averli spinti a ritardare l’annuncio della loro rottura, fino a che non sarebbe scaduto questo contratto. In effetti, subito dopo aver comunicato la triste notizia, i due hanno interrotto la collaborazione con la sopracitata agenzia. In queste ore, però, sono emerse anche altre informazioni.

Retroscena su Ranieri e Cardone: l’intervento della sorella di lei

L’influencer Deianira Marzano, che si è occupata più volte della rottura tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone, ha diffuso una nuova segnalazione. La donna ha detto di aver scoperto da una fonte che la sorella di Valeria avrebbe contattato in privato Matteo dicendogli di essere rimasta profondamente delusa per il suo comportamento. Questa notizia, dunque, lascia intendere che, in verità, a causare la fine del rapporto sia stato proprio Ranieri.

Quest’ultimo è stato accusato anche di essere innamorato in segreto di un’altra ragazza. Ad ogni modo, per il momento, i diretti interessati stanno preferendo adoperare la via del silenzio in quanto non sono più intervenuti sulla faccenda. In realtà sono decisamente meno attivi sui loro rispettivi profili Instagram. A quanto pare, sentono il bisogno di staccare un po’ la spina e di non avere più i riflettori così puntati addosso.