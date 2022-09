I Beatles annunciano l’edizione ampliata di “Revolver”

Oggi i Beatles hanno annunciato una speciale ristampa deluxe ampliata del loro fondamentale capolavoro psichedelico del 1966, Revolver. La nuova versione dell’LP arriva sulla scia di campagne di ristampa deluxe simili per quattro degli altri album classici della band, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, The Beatles , Let It Be e Abbey Road .

Come le precedenti ristampe, l’edizione ampliata di Revolver includerà le 14 tracce “recentemente mixate dal produttore Giles Martin e dall’ingegnere Sam Okell in stereo e Dolby Atmos, e il mix mono originale dell’album è tratto dal suo master tape mono del 1966”.

La versione “Special Edition Super Deluxe” dell’album includerà l’elenco dei brani originali appena remixato, due dischi di sessioni outtake e take alternativi, una versione completamente rimasterizzata dell’album in mono (l’unica versione del mix dell’album che i Beatles hanno supervisionato stessi) e un EP speciale con i due singoli non album delle stesse sessioni, “Paperback Writer” e “Rain”, entrambi con mix stereo e mono.

“Il bellissimo libro delle collezioni di CD e vinili Super Deluxe contiene la prefazione di Paul McCartney; un’introduzione di Giles Martin; un saggio riflessivo e illuminante di Questlove; e capitoli perspicaci e note dettagliate sui brani dello storico, autore e produttore radiofonico dei Beatles Kevin Howlett “, afferma il comunicato stampa. “Il libro è illustrato con foto rare e inedite, immagini mai pubblicate prima di testi scritti a mano, cassette e fogli di registrazione, nonché annunci stampati del 1966 ed estratti dalla graphic novel di Voormann, Birth of an Icon: REVOLVER “.

La versione Super Deluxe di Revolver girerà a 63 tracce e includerà tutti i servizi sopra elencati. Saranno inoltre in vendita le Edizioni Speciali Deluxe e le Edizioni Speciali Standard, la prima delle quali include i mix stereo dell’album, le versioni stereo di “Paperback Writer” e “Rain”, oltre a una selezione di riprese in studio. La Standard Special Edition include solo il nuovo mix stereo dell’album.

Per visualizzare in anteprima la nuova versione, ascolta il mix stereo aggiornato della traccia di apertura di Revolver , “Taxman”, in basso. Le edizioni speciali ampliate di Revolver usciranno il 28 ottobre.