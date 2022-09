La canzone dei Beatles ispirata a “West Side Story”

Paul McCartney non ha mai approfondito il mondo del teatro e ha messo piede a Broadway o nel West End. Tuttavia, West Side Story è stata una sorprendente prima influenza sul musicista quando faceva parte dei Beatles e, di conseguenza, ha ispirato una delle rarità della band.

McCartney non è stato fortunato di andare a Londra o New York per vedere il musical di persona, ma aveva la colonna sonora nella sua casa di famiglia e ha trovato un modo per entrare nella sua psiche. Ci sono state diverse reincarnazioni di West Side Story nel corso degli anni, ma è stato trasmesso per la prima volta a Washington nel 1957 prima di arrivare a Broadway l’anno successivo prima di una corsa nel West End.

Dopo il successo della produzione teatrale, è stato adattato in un film nel 1961 e ha vinto ben dieci premi Oscar. Anche la colonna sonora è stata un successo fenomenale che si è fatta strada nelle case delle persone, inclusa la residenza di McCartney al 20 di Forthlin Road, Liverpool.

Un giorno, durante i primi giorni dei Beatles, McCartney e John Lennon erano seduti nella proprietà a scrivere. Macca ha usato “Somewhere” dalla colonna sonora di West Side Story come ispirazione, con il risultato finale “There’s A Place”.

La traccia di West Side Story è stata coperta più volte da un acclamato elenco di nomi, tra cui Phil Collins, The Supremes e The Pet Shop Boys. Sebbene lo sforzo dei Beatles, “There’s A Place”, non rassomigli in modo sorprendente alla sua musa ispiratrice, il messaggio al loro cuore pulsante è lo stesso.

Riguardo alle somiglianze tra i due brani, McCartney ha commentato: “Nel nostro caso il posto era nella mente, piuttosto che dietro le scale per un bacio e una coccola. Questa era la differenza con quello che stavamo scrivendo, stavamo diventando un po’ più cerebrali”.

Ha continuato: “Noi [Paul e John] l’abbiamo cantata entrambi. Ho preso l’armonia alta, John ha preso l’armonia inferiore o melodia. Questa è stata una cosa carina perché in realtà non abbiamo dovuto decidere dove fosse la melodia fino a quando l’hanno annoiata noiosamente per gli spartiti”.

Forse era Lennon essere troppo figo per la scuola, ma quando parlò del significato dietro la canzone a David Sheff nel 1980, si astenne dal menzionare l’influenza di West Side Story . Ha detto: “’C’è un posto’ è stato il mio tentativo di una specie di cosa Motown , Black. Dice le solite cose di Lennon: “Nella mia mente non c’è dolore”. È tutto nella tua testa”.

L’ispirazione può venire dai luoghi più strani, come ha dimostrato McCartney con “There’s A Place”. Se non fosse stato per la sua ammissione di “Somewhere” a influenzare il tema della sua canzone, nessuno avrebbe collegato i punti tra le due creazioni perché l’ha nascosto in modo così magistrale, che è una lezione per tutti gli aspiranti cantautori.