Uomini e Donne anticipazioni martedì 20 settembre: Gemma sotto tiro, Ida e Riccardo show

Martedì 20 settembre, finalmente, andrà in onda la prima puntata di questa nuova stagione di Uomini e Donne. Si tratta di una messa in onda molto attesa, specie per il fatto che la trasmissione sarebbe dovuta partire il 19, ma a causa dei funerali della Regina Elisabetta, Mediaset ha deciso di apportare delle modifiche ai palinsesti.

Ad ogni modo, stando a quanto emerso dalle anticipazioni, la prima messa in onda della stagione sarà piuttosto movimentata. Molti degli esponenti della precedente edizione sono stati confermati, tra cui Gemma, Ida, Riccardo e molti altri. Proprio loro daranno luogo ad un bello show.

Spoiler 20 settembre: scontri tra Tina e Gemma

La puntata del 20 settembre di Uomini e Donne comincerà con Tina Cipollari che, come sempre, prenderà di mira Gemma Galgani. Quest’anno la dama bianca non è ricorsa a nessun ritocchino estetico e la cosa genererà motivo di ilarità nell’opinionista. Per la Galgani, però, ci sarà anche una bella sorpresa. La donna, infatti, riceverà la visita di un nuovo spasimante. Al contempo, però, deciderà di mandare via Giovanni, il cavaliere con cui si è sentito la scorsa estate.

L’attenzione, poi, verrà rivolta ad altri due esponenti del trono over molto discussi, ovvero, Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due torneranno in studio e daranno subito luogo ad uno show. Nello specifico, la dama attaccherà il suo ex in quanto quest’estate l’ha cercata. Malgrado il modo brusco in cui si sono interrotte le cose tra loro in occasione delle ultime puntate del talk show pomeridiano, il cavaliere continua a comportarsi in modo ambiguo nei confronti della dama.

Nuovi show tra Riccardo e Ida a Uomini e Donne

Nella puntata del 20n settembre di Uomini e Donne, poi, vedremo che torneranno anche Alessandro (senior) e Pinuccia. I due si sono visti questa estate ed hanno trascorso del tempo insieme. Il cavaliere, però, è sempre stato onesto nel dire alla donna di essere intenzionato a stabilire con lei solo un’amicizia. I due racconteranno di essere stati anche al concerto di Vasco Rossi e sveleranno qualche aneddoto a riguardo.

Tina, come sempre, non perderà occasione per prendere di mira Pinuccia, pertanto, tra le due scatterà una discussione piuttosto accesa. Se ci sarà tempo, poi, verranno presentati anche i tronisti di questa nuova edizione di Uomini e Donne. Loro sono quattro, due maschi e due femmine. In merito ai primi, essi si chiamano entrambi Federico, mentre le donne sono Federica e Lavinia.