Separazione Totti-Blasi, salta l’accordo a causa di Noemi Bocchi: che succederà adesso

Evoluzioni nel caso inerente la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Tra i due è in atto una vera e propria guerra legale a colpi di dispetti. Da poco, però, sembrava che i rispettivi avvocati delle parti in causa fossero riusciti a trovare un punto d’incontro.

Proprio mentre la trattativa sembrava andare in porto, però, è accaduto l’impensabile. Francesco ha deciso di interrompere il rapporto professionale con la sua avvocatessa Annamaria Bernardini De Pace. Il tutto sarebbe stato causato anche da Noemi Bocchi. Vediamo cosa è successo.

L’incidente di percorso durante la separazione Totti-Blasi

A quanto pare, tra Ilary Blasi e Francesco Totti non c’è alcuna volontà di trovare un punto di incontro nel processo di separazione che stanno affrontando. I due sembravano essere giunti ad un accordo grazie alla mediazione dei loro rispettivi avvocati per dare luogo ad una separazione consensuale. A quanto pare, però, le cose prenderanno una piega del tutto differente. L’ex calciatore, infatti, non è sembrerebbe essere molto contento dell’operato della sua avvocatessa, nota divorzista che ha curato i divorzi di molti personaggi famosi.

A fomentare il suo malcontento sembrerebbe essere stata anche Noemi Bocchi. Stando a quanto rivelato su Dagospia, infatti, sembrerebbe proprio che la donna non abbia molto apprezzato alcuni giudizi dell’avvocatessa espressi nei suoi riguardi. Questo avrebbe fatto inasprire sempre di più i rapporti tra le due donne, fino a coinvolgere anche Francesco Totti.

Ecco cosa succederà ora a Francesco e Ilary

Gli ultimi aggiornamenti sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, dunque, rivelano che i due non daranno luogo ad una separazione consensuale, ma ad una giudiziale. Adesso, però, è necessario attendere le condizioni proposte dal nuovo avvocato a cui l’ex calciatore della Roma deciderà di affidarsi per curare questa delicata vicenda. Nel frattempo, i rapporti tra i due ex sono assolutamente pessimi.

I due si sentono solamente tramite messaggi per mettersi d’accordo su cose che riguardano i loro figli. In merito alle loro rispettive vite sentimentali, invece, Totti sta per andare a convivere a Roma Nord con la sua nuova compagna Noemi Bocchi, mentre la Blasi continua ad essere single. La donna ha recentemente registrato un video ironico in cui ha chiarito, una volta per tutte, come stiano le cose con il presunto flirt che le è stato accostato, ovvero, Edmondo.