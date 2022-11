Il Paradiso delle signore spoiler 25 novembre: Umberto chiede a Flora di sposarlo

L’ultima puntata del Paradiso delle signore, prima della pausa a causa dei Mondiali di Calcio 2022, quella di venerdì 25 novembre, sarà piena di colpi di scena. Tra gli avvenimenti particolarmente degni di nota ci sarà la proposta di matrimonio di Umberto a Flora.

Adelaide verrà a conoscenza di quanto accaduto e si lascerà andare ad un crollo insieme a Marcello. In merito a Ezio e Veronica, invece, tra i due accadrà qualcosa che turberà non poco la Zanetta. Vediamo nel dettaglio tutto quello che succederà.

Veronica delusa da Ezio al Paradiso delle signore

Gli spoiler della puntata del 25 novembre del Paradiso delle signore rivelano che Vito non perderà le speranze e chiederà nuovamente a Maria di uscire. Che stavolta sia la volta buona per i due ragazzi? Nel frattempo, in parrocchia le acque si saranno placate, al punto che Don Saverio darà questa lieta novella a Veronica. La donna, dunque, potrà finalmente tornare a vivere sotto lo stesso tetto con Ezio.

Purtroppo, però, la Zanetta prenderà visione di una scena a cui non avrebbe voluto assistere e che la turberà parecchio. Probabilmente, il legame che la unisce a Ezio potrebbe essere stato messo in serio pericolo. Per i due, dunque, potrebbe non esserci il tanto agognato lieto fine. Marco, dal canto suo, riceverà una proposta di lavoro davvero importante. Se dovesse accettare, sia la sua vita sia quella di Stefania potrebbero cambiare radicalmente. Cosa deciderà di fare?

Spoiler 25 novembre: la proposta di Umberto a Flora

Per quanto riguarda Umberto, invece, il commendatore tornerà alla carica per riconquistare il cuore di Flora. La donna sarà molto titubante, tuttavia, non potrà fare a meno di restare particolarmente spiazzata da un gesto di Guarnieri. Nella puntata del 25 novembre del Paradiso delle signore, infatti, assisteremo ad un momento molto romantico. Umberto regalerà alla sua donna un anello di fidanzamento.

Attraverso questo gesto, dunque, dimostrerà alla sua amata di essere sicurissimo dei sentimenti che nutre nei suoi confronti. Nel frattempo, Marcello assisterà alla scena e non potrà fare a meno di raccontare tutto ad Adelaide. La contessa, però, era già a conoscenza dell’acquisto di Guarnieri. La donna, dunque, non riuscirà a trattenere le lacrime e si lascerà andare ad uno sfogo molto sentito, che culminerà con un abbraccio molto tenero a Marcello. Si ricorda che Il Paradiso delle signore tornerà in onda lunedì 12 dicembre.