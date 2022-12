Pamela Prati bidona Silvia Toffanin? Il vero motivo per cui non va a Verissimo

In questi giorni abbiamo dato la notizia secondo cui Pamela Prati sia stata bannata dalla televisione e siano state annullate tutte le interviste a causa di alcune clausole assurde. In queste ore, però, sta emergendo un’altra verità, Pare, infatti, che sia lei ad aver bidonato Silvia Toffanin.

Una persona vicina alla showgirl, infatti, ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha svelato come sarebbero andate davvero le cose tra la showgirl e gli autori del programma Verissimo. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.

Pamela rifiuta Verissimo?

Malgrado sia uscita da tempo dalla casa del GF Vip, Pamela Prati sta continuando a far parlare di sé e, stavolta, è al centro di una polemica che coinvolge anche Silvia Toffanin. In particolar modo, la showgirl sembrava essere stata allontanata dal mondo della televisione a causa di alcune clausole da lei imposte sull’affaire Mark Caltagirone. Stando a quanto emerso di recente, infatti, la donna pare avesse dichiarato di non voler ricevere domande sulla faccenda nel corso di eventuali future interviste.

A causa di questo, quindi, moltissime trasmissioni pare abbiano deciso di rinunciare ad intervistarla allontanandola, così, dal mondo dello spettacolo. In queste ore, però, è emersa un’altra verità. Stando a quanto trapelato, infatti, sembrerebbe che, specie nel caso di Verissimo, sia stata Pamela a rifiutare di andare nel salotto della Toffanin e il motivo è alquanto esplicito.

Perché la Prati ce l’ha con Silvia Toffanin

In particolar modo, infatti, una persona vicina a Pamela Prati ha ammesso che la showgirl sarebbe adirata con Silvia Toffanin per alcune sue dichiarazioni. Durante una precedente puntata di Verissimo, la conduttrice stava intervistando Orietta Berti e, a quel punto, decise di lanciare una stoccata contro la Prati. Nello specifico, alluse al fatto che la sua storia con Marco Bellavia fosse finta, così come finte sono state tutte le strie inventate sul caso Mark Caltagirone.

Ebbene, a quanto pare, Pamela si sarebbe legata al dito queste affermazioni, al punto da decidere di dire di no a Verissimo. Quasi certamente, dunque, non vedremo la donna nel salotto della Toffanin. Naturalmente tutto potrebbe cambiare. Almeno per il momento, però, le dirette interessate non sono intervenute sulla faccenda. La Prati si è solo limitata a smentire sui social la notizia inerente le ospitate saltate a causa delle clausole su Mark. Su quest’altra vicenda, invece, non ci sono aggiornamenti da parte sua.