Barbara D’Urso passa alla Rai dopo la lite con Mediaset? Lei svela tutto

Dopo lo sfogo di Barbara D’Urso contro Mediaset per il modo in cui è stata cacciata dall’azienda, in molti si stanno chiedendo quale sarà il futuro della donna, passerà alla Rai? A rispondere a questa e ad altre domande ci ha pensato la diretta interessata.

Attraverso un’intervista rilascia a La Repubblica, in cui la protagonista ha svelato dettagliatamente cosa sia accaduto tra lei e i vertici dell’azienda, la donna ha parlato anche del suo futuro. Cosa farà adesso? Vediamo cosa ha risposto.

La verità su Barbara D’Urso in Rai a Ballando con le Stelle

Il rammarico provato da Barbara D’Urso per come siano andate le cose con Mediaset sta spingendo sempre più persone a credere che la donna passerà in Rai. In particolar modo, l’ipotesi che si sta facendo strada da tempo prevede un possibile sbarco dell’ex Lady Cologno a Ballando con le Stelle. Milly Carlucci sta rinnovando il suo talent show invernale e questo potrebbe implicare delle modifiche anche nella giuria e nei concorrenti.

Ebbene, ci sono realmente delle probabilità di vedere la D’Urso all’interno di tale trasmissione? La conduttrice ha rotto il silenzio a riguardo ed ha detto che, almeno fino a dicembre, è vincolata ad un contratto con Mediaset, pertanto, non può apparire su altre reti televisive competitor. A partire dall’anno prossimo, però, sarà totalmente libera e slegata dall’azienda, quindi, potrà esplorare nuovi orizzonti. La presentatrice, però, ci ha tenuto a precisare di non aver mai ricevuto una proposta ufficiale dallo staff di Ballando con le stelle.

Ecco che farà Barbara dopo la cacciata da Mediaset

Ricordiamo che il talent show prende il via in autunno, periodo durante il quale Barbara D’Urso non potrebbe comunque apparire in Rai a causa del contratto con Mediaset. Per tale ragione, non potrà certamente essere uno dei giudici della trasmissione. Potrebbe, però, diventare ballerina per una notte, o avere qualche ruolo a partire dal prossimo anno. Ad ogni modo, comunque vadano le cose, Barbara ci ha tenuto a precisare di avere intenzione di continuare a fare televisione.

Una volta slegata dal contratto con Mediaset, dunque, pare si cimenterà in nuove avventure. Per il momento, però, non è ancora chiaro quali opportunità potrebbe avere la presentatrice. Ricordiamo che la donna è sempre impegnata con il teatro, una delle sue grandi passioni, e anche con altro. Di recente, infatti, ha pubblicato un post in cui ha svelato di essere alle prese con un nuovo progetto che riguarda l’organizzazione di eventi.