Antonella Elia si racconta a Serena e Pago, uno sguardo al passato (VIDEO)

Antonella Elia è una delle concorrenti più interessanti del Grande Fratello VIP. Oltre a mostrare il suo carattere molto forte, la showgirl sta tirando fuori un sacco di emozioni soprattutto nel settore della sua vita privata.

Ha parlato molto del rapporto con il fidanzato Pietro Delle Piane, recentemente messo in discussione per un presunto tradimento. Ma non solo. Ieri sera ha fatto un vero e proprio salto nel passato ripercorrendo gli avvenimenti più importanti della sua vita.

Antonella Elia “mia mamma è morta a 33 anni”

L’atmosfera nella casa del Grande Fratello VIP era molto tranquilla ieri sera. Seduti al attorno al tavolo, Antonella Elia, Pago e Serena si scambiano racconti di vita. Particolarmente intenso il momento in cui proprio Antonella Elia parla del suo passato.

“Mia mamma è morta a 33 anni”, esordisce. Alla domanda di Serena che le chiede se la morte fosse stata causata da un incidente o da una malattia risponde “Per una leucemia fulminante, in 15 giorni”.

Aveva un anno e mezzo quando la madre morì. Il padre la affidò ai nonni materni che la tennero con loro fino a 5 anni. Tornata con il padre, dice, “ho avuto una seconda madre“ perché il padre ha sposato un’altra donna con cui la Elia aveva un buon rapporto. Questo, almeno, fino alla morte del padre avvenuta per un incidente stradale. (Qui il video)

Gli esordi in tv “Volevo fare l’attrice”

“A 18 anni me ne sono andata via di casa”, era ribelle Antonella Elia e per questo se ne andò di casa a soli 18 anni per convivere con il fidanzato di allora. “Come sei arrivata a fare Non è la RAI?” le domanda Pago. “Volevo fare l’attrice“ risponde Antonella. Già a 22 anni aveva frequentato la scuola di recitazione e, da quel momento, aveva avuto diverse esperienze. A “Non è la RAI” ci è arrivata a 27 anni ed ha partecipato solo alla prima edizione.

Una vita che non le ha fatto sconti, quella di Antonella Elia che, lo ricordiamo, ha lavorato con i più grandi nomi della TV italiana come Mike Bongiorno, Corrado, Alberto Castagna e Luca Barbareschi.