Giancarlo Magalli, le parole spiazzanti sulla lite con Adriana Volpe

Adriana Volpe è tra i concorrenti del Grande Fratello VIP. E proprio nel corso delle varie puntate abbiamo visto l’ex conduttrice de I Fatti Vostri parlare della famosa lite con il collega Giancarlo Magalli. Le sue parole, d’altro canto, hanno davvero stupito tutti. Ecco, di seguito cosa ha dichiarato l’uomo e per quale motivo.

Giancarlo Magalli si esprime sulla Volpe

Se Adriana Volpe è nella casa del GF VIP da oltre un mese e si è espressa più volte sul litigio in questione, non si può dire lo stesso per Giancarlo Magalli. L’uomo, però, ha deciso di rompere il silenzio per la gioia dei tanti fans che, a dire il vero, aspettavano le sue dichiarazioni da diverse settimane. Si era, addirittura, vociferato di un possibile ingresso di Magalli nella casa più spiata d’Italia per un confronto con la Volpe. Confronto che, almeno fino a questo momento, non è avvenuto.

Giancarlo Magalli ha, invece, risposto ad alcune domande di Simona Ventura all’interno del programma La Settimana Ventura dove era ospite. Dopo le dichiarazioni di un desiderio di pace della Volpe sono arrivate anche le volontà, in tal senso, di Magalli.

“Abbiamo lavorato insieme per 8 anni che sono stati un po’ faticosi. Quando non vai d’accordo con qualcuno si fa fatica, ma anche per motivi non gravi, c’è gente che ammazza il marito perché russa. Noi alla fine abbiamo preso strade diverse e va bene così” ha affermato l’uomo.

I tentativi di riconciliazione in passato

In base a quanto raccontato da Giancarlo Magalli, ci sarebbero stati dei tentativi di riconciliazione da parte sua. Tentativi che, però, sono andati a vuoto dato che la Volpe era, apparentemente, troppo arrabbiata. “Spero che un giorno faremo pace” ha affermato.

Poi prosegue “l’unica cosa era riuscire a separarsi perché insieme non stavamo bene”. Magalli, infine, si è preso buona parte della responsabilità. Alla domanda sul chi dei due fosse più intollerante ha risposto chiaramente “Io ero un po’ più intollerante”.

Vedremo mai una stretta di mano chiarificatrice tra i due? Ci sarà questo fatidico incontro al GF? Non si sa e dovremo attendere per scoprirlo.