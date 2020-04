Veera Kinnunen su Ballando con le stelle, “Se vorranno fare…”

Tra le principali protagoniste di Ballando con le stelle, Veera Kinnunen ha recentemente rilasciato un’intervista a Lifestyleblog.it parlando della sua esperienza all’interno del programma di Milly Carlucci e non solo. In base alle ultime indiscrezioni, infatti, pare che la nuova edizione del talent di danza, che doveva prendere il via lo scorso 28 marzo, potrebbe anche partire in estate. Cosa ne pensa la ballerina?

Veera Kinnunen, l’importante è ballare

L’emergenza Coronavirus che ha colpito il mondo intero, ha costretto tutti a cambiare la propria vita. Questo non ha risparmiato nemmeno la televisione che ha dovuto adattare all’emergenza il palinsesto dei programmi. Tra cancellazioni, variazioni e spostamenti, anche Ballando con le Stelle è stato coinvolto dai provvedimenti.

La trasmissione potrebbe prendere il via in piena estate rappresentando il programma di punta di Rai Uno su cui la tv nazionale punterebbe per rialzarsi in questo momento complicato. Veera Kinnunen, lo scorso anno al centro di un particolare triangolo proprio a Ballando, ha detto la sua in merito. La ragazza non ci ha riflettuto molto ed ha asserito convinta “Stiamo aspettando. Noi siamo pronti e se vorranno fare il programma in estate, a noi andrà bene purché si faccia“.

La cosa più importante, quindi, è tornare in onda con il programma intrattenendo il pubblico con la bellezza della danza che subirà, inevitabilmente, delle ripercussioni. Gli stili, infatti, non saranno più quelli a cui eravamo abituati. Non ci sarà più la possibilità di ballare toccandosi ma si dovranno mantenere le distanze di sicurezza.

Anastasia Kuzmina, una grande amica

Una fetta dell’intervista di Veera Kinnunen si è concentrata sullo splendido rapporto con la collega Anastasia Kuzmina. “Lei è la mia migliore amica in assoluto” ha dichiarato la ballerina. Siamo molto legate anche se i rapporti sono molto stretti anche con l’intero cast di Ballando. “Siamo come una grande famiglia“ ha dichiarato la ragazza.

In merito al Coronavirus, argomento immancabile, Veera Kinnunen ha parlato dei suoi familiari che si trovano in Finlandia. “Lì le cose sono sotto controllo” dice “ma ho tanti amici anche in Svezia e lì la situazione, invece, è grave”.