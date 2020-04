Gianni Sperti, “Se non cerco una donna è colpa di….”

Gianni Sperti ha fatto, nelle ultime ore, una rivelazione shock. Il noto opinionista di Uomini e Donne, infatti, ha dichiarato che se non è, attualmente, alla ricerca di una donna la colpa è da attribuirsi ad una nota conduttrice italiana. Ha, quindi, cercato di spiegare il tipo di rapporto che lo lega a lei. Ma cosa ha dichiarato in particolare? E qual è la donna che sta dietro il suo disinteresse verso l’amore? Vediamolo.

Gianni Sperti, una quarantena da single

Sono in tanti gli italiani (almeno 1 su 10) che stanno trascorrendo la quarantena in solitudine. La sta vivendo da single anche Gianni Sperti che sembra non sentire minimamente la mancanza di un amore in questo periodo. A mancargli, invece, pare essere la trasmissione in cui, da tanti anni, ormai lavora, Uomini e Donne.

In queste settimane lontano dagli studi, a quanto pare, Gianni Sperti ha deciso di concentrarsi su sè stesso, leggendo dentro il suo cuore e scrivendo un libro. Chissà cosa avrà scritto tra le pagine di questo lavoro che, supponiamo, vedrà la luce nel periodo immediatamente successivo alla quarantena forzata. A proposito di Uomini e Donne, tra l’altro, c’è da dire che, per la gioia di tutti i fans, tornerà in onda lunedì 20 aprile in una veste tutta nuova.

Niente amore, ecco a causa di chi

L’amore ha portato molte delusioni a Gianni Sperti che ha, dietro le spalle, un matrimonio finito con Paola Barale. I due, tra l’altro, si sono scontrati più volte anche recentemente. Per il momento, quindi, la vita sentimentale sembra non essere una priorità per l’uomo. La causa, a quanto pare, potrebbe essere proprio Maria De Filippi. Ma per quale ragione?

In base a quanto traspare, la vita lavorativa di Gianni sarebbe così intensa che non gli rimarrebbe tempo da dedicare ad un eventuale amore. Maria De Filippi, quindi, potrebbe essere, suo malgrado, la causa della solitudine dell’opinionista. Eppure è lo stesso Sperti che ha dichiarato “Ci tengo molto alla veridicità della trasmissione”.

Molto probabilmente dietro questa reticenza verso l’amore c’è la paura di innamorarsi dato che lui stesso, al termine dell’intervista, ha dichiarato “Quando mi innamoro, mi annullo completamente per l’altra persona, sbagliando”.